W skrócie Donald Trump stwierdził, że tymczasowo droższa ropa naftowa to niska cena za bezpieczeństwo i dodał, że tylko głupcy mogą myśleć inaczej.

Ceny ropy WTI i Brent przekroczyły 100 dolarów za baryłkę w związku z zamknięciem Cieśniny Ormuz i działaniami administracji Trumpa dotyczącymi sankcji na rosyjską ropę.

Trump zaznaczył, że decyzję o zakończeniu wojny z Iranem podejmie wspólnie z premierem Izraela i wszystko będzie wzięte pod uwagę.

"Krótkoterminowe ceny ropy naftowej, które gwałtownie spadną, gdy minie groźba zniszczenia irańskiego zagrożenia nuklearnego, to bardzo niska cena dla Stanów Zjednoczonych, świata, bezpieczeństwa i pokoju" - napisał Trump we wpisie na Truth Social. "TYLKO GŁUPCY MYŚLĄ INACZEJ!" - dodał.

Trump zamieścił swój wpis niedługo po tym, jak ceny ropy WTI i Brent przebiły w niedzielę pułap 100 dol. po raz pierwszy od 2022 r. W przypadku WTI, ceny osiągnęły nawet 110 dol., choć później spadły do 107 dol.

Do wzrostów spowodowanych zamknięciem Cieśniny Ormuz dochodzi mimo szeregu działań podjętych przez administrację Trumpa, by zredukować wzrostową presję, w tym złagodzenia sankcji na rosyjską ropę naftową. Minister energii USA Chris Wright ocenił w niedzielę, że otwarcie cieśniny i spadek cen to kwestia "tygodni, a nie miesięcy".

Trump o zakończeniu wojny. "W odpowiednim czasie"

- Iran zamierzał zniszczyć Izrael i wszystko dookoła niego (...) Pracujemy razem. Zniszczyliśmy kraj, który chciał zniszczyć Izrael. Nie byłoby Izraela, gdyby mnie nie było - podkreślił Trump w rozmowie z izraelskim serwisem. - I gdyby nie było Bibiego (Netanjahu), Izrael by dziś nie istniał - mówił w niedzielę Trump w rozmowie z portalem Times of Israel.

Pytany o to, czy sam podejmie decyzję w sprawie zakończenia wojny z Iranem, odparł: - Myślę, że to wspólna (decyzja)... trochę. Rozmawiamy. Podejmę decyzję w odpowiednim czasie i wszystko będzie wzięte pod uwagę.

W odpowiedzi na pytanie, czy Izrael mógłby kontynuować wojnę nawet po zakończeniu uderzeń przez USA, prezydent odpowiedział, że nie uważa, by to było konieczne.

