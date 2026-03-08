W skrócie Donald Trump powiedział, że nie wie, czy Rosja pomaga Iranowi, ale jeśli tak, to niewiele to Iranowi daje.

Prezydent USA zmienił swoją wcześniejszą opinię i wyraził sprzeciw wobec udziału Kurdów w ofensywie przeciwko Iranowi.

Donald Trump nie wykluczył udziału amerykańskich wojsk lądowych w operacjach w Iranie, ale nie odpowiedział wprost na pytania dotyczące tej kwestii.

Donald Trump odniósł się do ewentualnej kwestii pomocy udzielanej Iranowi przez Rosję podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie Air Force One w drodze powrotnej na Florydę po uroczystości przyjęcia ciał sześciorga zabitych przez Iran żołnierzy.

- Nie wiemy, czy to robią, ale jeśli tak, to niewiele im to pomaga. Jeśli spojrzycie na to, co stało się z Iranem w zeszłym tygodniu, to jeśli otrzymują informacje, to niewiele im to pomaga - stwierdził.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Trump o wspieraniu Iranu przez Rosję

Specjalny wysłannik prezydenta ds. misji pokojowych, Steve Witkoff, pytany, czy ostrzegł Rosjan przed pomocą Iranowi, potwierdził, dodając, że zrobił to "w stanowczy sposób".

Witkoff dopytywany, czy uważa, że Moskwa pomaga Iranowi w atakach na amerykańskich żołnierzy, odparł jedynie, iż "ma nadzieję, że nie".

Prezydent USA zbagatelizował ponadto znaczenie potencjalnego rosyjskiego wsparcia dla stosunków z USA. - Oni by powiedzieli, że robimy to samo przeciwko nim, prawda? - zauważył.

- Słuchajcie, mogą podawać tyle informacji, ile chcą, ale ludzie, do których je wysyłają, są przytłoczeni. Rosja też by była przytłoczona - mówił Trump.

Prezydent USA po raz kolejny wykluczył też możliwość zawarcia ugody z Iranem i zaznaczył, że chce wybrać przywódcę Iranu, "takiego, który nie poprowadzi ich znowu do wojny".

Prezydent USA zmienił opinię na temat udziału Kurdów w wojnie

Na pokładzie Air Force One Donald Trump ujawnił również swoją zmianę dotychczasowej opinii na temat udziału Kurdów w ofensywie przeciwko Iranowi.

- Wykluczyłem to. Nie chcę, by Kurdowie tam wchodzili. Nie chcę, by Kurdom stała się krzywda i byli zabijani. Oni byli gotowi wejść, ale powiedziałem im, że nie chce, by wchodzili. (...) Wojna jest wystarczająco skomplikowana bez angażowania Kurdów - mówił Trump.

Trump jeszcze dzień wcześniej deklarował w wywiadzie dla agencji Reutera, że jest "w pełni za" atakiem kurdyjskich bojówek na Iran.

Zmiana kursu prezydenta zaszła po tym, jak sekretarz stanu Marco Rubio miał obiecać swojemu tureckiemu odpowiednikowi Hakanowi Fidanowi, że USA nie będą zbroić bojówek irańskich Kurdów.

Wojna w Iranie. Trump nie wyklucza udziału wojsk lądowych

Donald Trump pytany był również o możliwy udział amerykańskich wojsk w operacjach na lądzie w Iranie. Odmówił jednak bezpośredniej odpowiedzi, ale nie wykluczył takiej ewentualności.

- Nie odpowiem na to pytanie. Czy to możliwe? Możliwe, z bardzo dobrego powodu. Musiałby być bardzo dobry powód. Powiedziałbym, że gdybyśmy kiedykolwiek to zrobili, byliby tak zdziesiątkowani, że nie byliby w stanie walczyć na lądzie - stwierdził.

Przywódca Stanów Zjednoczonych nie wykluczył przy tym, że wojska lądowe mogą zostać użyte do przechwycenia zapasów wysoko wzbogaconego uranu, które mają znajdować się m.in. w głęboko zakopanych tunelach w Isfahanie.

- Przekonamy się o tym. Nie rozmawialiśmy o tym. (...) Oni nie byli w stanie się do nich (zapasów - przyp. red.) dostać. I może kiedyś to zrobimy. To byłoby wspaniałe. Teraz ich po prostu dziesiątkujemy - mówił.

