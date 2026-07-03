W skrócie Donald Trump ogłosił, że Iran zgodził się na prawie wszystkie postawione przez USA warunki podczas negocjacji.

Prezydent USA stwierdził, że działania przeciwko Iranowi mają na celu pozbawienie tego kraju broni jądrowej, a "nie są pełnowymiarową wojną".

Dowództwo wojskowe Iranu zagroziło natychmiastową reakcją wobec statków naruszających zasady nawigacji w cieśninie Ormuz.

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- Negocjujemy i zobaczymy, czy nam się uda. Myślę, że zgodzili się (Irańczycy - red.) na praktycznie wszystko, czego potrzebujemy - oświadczył Donald Trump w rozmowie z CNBC relacjonowanej na żywo z Gabinetu Owalnego.

Prezydent USA twierdził, że Iran został całkowicie militarnie zniszczony, lecz zaznaczył, że nie traktuje operacji przeciwko temu krajowi jako pełnowymiarowej wojny. - To nie jest wojna w ścisłym sensie. To pozbawianie Iranu broni jądrowej - podkreślił.

Trump nie odpowiadał wprost na ponawiane pytania, czy w razie braku porozumienia jest gotowy do wznowienia konfliktu. Porównał jednak zachowanie Iranu do "rozpieszczonego dziecka".

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- Jeśli jesteś rozpieszczonym i przez lata robiłeś, co chciałeś w kontaktach z rodzicami, a oni nagle zaczynają cię traktować surowo, to wymaga trochę czasu, zanim się do tego przyzwyczaisz - twierdził.

Wypowiedzi Trumpa padły po wymianie ciosów z Iranem w odpowiedzi na irańskie uderzenie na statek towarowy, który przepływał przez cieśninę Ormuz szlakiem innym, niż żądał Teheran.

Choć walki ustały, a obie strony odbyły rozmowy z mediatorami w Katarze, w czwartek Iran ponownie zagroził atakami statkom nietrzymającym się wyznaczonej przez niego trasy.

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Wspólne dowództwo wojskowe Iranu wystosowało groźbę w oświadczeniu cytowanym przez irańskie media państwowe.

"Każde zignorowanie polecenia, zboczenie z wyznaczonej trasy lub lekceważenie protokołów nawigacyjnych Islamskiej Republiki Iranu w cieśninie Ormuz spotka się z natychmiastową i zdecydowaną reakcją sił zbrojnych, co zagrozi bezpieczeństwu statków naruszających zakaz" - ogłosiło wojsko.

Do wydania oświadczenia doszło po tym jak amerykańskie Dowództwo Centralne (CENTCOM) opublikowało komunikat ze spotkania dowódców sił zbrojnych z USA oraz szeregu państw Bliskiego Wschodu. Komunikat mówi o tym, że dowódcy "podkreślili wspólne zaangażowanie na rzecz swobodnego przepływu towarów przez cieśninę Ormuz".





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