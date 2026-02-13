Bliski Wschód
Bliski Wschód

Trump o możliwej zmianie reżimu w Iranie. "To by było najlepsze"

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Donald Trump stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem sytuacji w Iranie, byłoby doprowadzenie do zmiany reżimu. Wcześniej zapowiedział również, że na Bliski Wschód zostanie wysłany kolejny amerykański lotniskowiec.

Mężczyzna w garniturze przemawia przy mównicy z emblematem prezydenta Stanów Zjednoczonych, w tle widoczne flagi USA oraz dekoracyjne zasłony.
Donald Trump ponownie skrytykował władze w TeheranieSAUL LOEBAFP

W skrócie

  • Donald Trump uznał zmianę reżimu w Iranie za najlepsze możliwe rozwiązanie sytuacji.
  • Prezydent USA poinformował o wysłaniu na Bliski Wschód drugiego lotniskowca USS Gerald R. Ford.
  • Trump wyraził nadzieję na sukces negocjacji z Iranem, zaznaczając jednocześnie możliwość negatywnych konsekwencji dla władz w Teheranie w razie ich niepowodzenia.
Prezydent USA Donald Trump pytany w piątek na pokładzie Air Force One o to, czy chciałby zmiany reżimu w Iranie, odparł: "Wygląda na to, że to by było najlepsze, co mogłoby się zdarzyć".

    - Od 47 lat tylko gadają i gadają. W czasie jak oni gadają, my straciliśmy wiele żyć - dodał amerykański przywódca.

    USA wysyłają kolejny lotniskowiec na Bliski Wschód. "Możemy go potrzebować"

    Wcześniej w piątek prezydent USA poinformował o wysłaniu na Bliski Wschód drugiego amerykańskiego lotniskowca USS Gerald R. Ford, który dotychczas stacjonował na Karaibach. Wcześniej w okolice Iranu wysłany został lotniskowiec USS Abraham Lincoln oraz kilka innych okrętów w tym niszczycieli i okrętów desantowych.

    - Jeśli nie zawrzemy porozumienia, to będziemy go potrzebować. Wyruszy bardzo niedługo. Jeden już tam przypłynął. Jeśli będziemy go potrzebować, to będzie gotowy - stwierdził Trump.

    Amerykański prezydent wyraził również nadzieje, że negocjacje z Iranem zakończą się sukcesem. - Jeśli nie, to będzie to bardzo zły dzień dla Iranu, bardzo zły - powiedział.

    Lotniskowiec USS Gerald Ford jest największym i najbardziej zaawansowanym okrętem tego typu w Marynarce Wojennej USA. Wcześniej brał udział w operacji, w ramach której doszło do schwytania przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro.

