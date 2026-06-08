W skrócie Donald Trump zadeklarował, że Izrael i Iran chcą jak najszybciej zawrzeć rozejm, a rozmowy z Teheranem nad porozumieniem pokojowym są kontynuowane.

Iran zapowiedział, że cieśnina Ormuz pozostanie otwarta, lecz zostaną wprowadzone nowe warunki dotyczące opłat za korzystanie ze szlaku morskiego.

Iran ogłosił wstrzymanie ataków na Izrael, zapowiadając jednak możliwe poważniejsze działania w przypadku dalszych ataków.

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"Obie strony - Izrael i Iran - dążą do natychmiastowego zawieszenia broni! Trwają ostatnie negocjacje w sprawie pokoju, o ile nie przeszkodzą im w tym ignorancja lub głupota" - napisał Donald Trump na platformie Truth Social.

Prezydent USA zaznaczył również, że amerykańska blokada morska Iranu "pozostanie w mocy i będzie w pełni obowiązywać do czasu osiągnięcia ostatecznego porozumienia".

"Sprawy powinny potoczyć się szybko" - dodał.

Bliski Wschód. Iran zapowiada w sprawie cieśniny Ormuz

W związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie i zapowiedzią Donalda Trumpa o utrzymaniu blokady na Iran, pojawiają się kolejne wątpliwości dotyczące żeglugi przez cieśninę Ormuz.

Ambasador Iranu w Moskwie Kazem Dżalali zapowiedział w poniedziałek, że Teheran nie zamierza dalej blokować szlaku. - Oczywiście cieśnina pozostanie otwarta, ale pod nowymi warunkami ustalonymi wspólnie przez władze Iranu i Omanu - powiedział w rozmowie z rosyjskim dziennikiem "Izwiestia".

- Uważamy, że Iran i Oman świadczą pewne usługi związane z tą cieśniną. Za te usługi będą pobierane opłaty - dodał.

Zapowiedzi te nie są zgodne z wymaganiami USA. Administracja Donalda Trumpa wielokrotnie podkreślała, że jednym z warunków porozumienia pokojowego jest całkowite otwarcie cieśniny Ormuz i niepobieranie przez Iran opłat za żeglugę.

W poniedziałekUnia Europejska ogłosiła nałożenie sankcji na dowódców marynarki wojennej irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej za blokowanie cieśniny Ormuz. Sankcjami objęty został również Hamid Hosseini - reprezentant irańskiego związku eksporterów ropy nafotwej.

Eskalacja na Bliskim Wschodzie. Doszło do wymiany ognia między Iranem i Izraelem

Od niedzieli na Bliskim Wschodzie trwa eskalacja konfliktu między Izraelem a Iranem, po tym jak izraelska armia zbombardowała przedmieścia stolicy Libanu - Bejrutu. Teheran uznał to za złamanie zawieszenia broni i w odpowiedzi wystrzelił rakiety w kierunku Izraela.

Donald Trump apelował do Binjamina Netanjahu, by ten nie reagował na atak, jednak Izrael zdecydował się przeprowadzić bombardowania na wiele celów w Iranie. W związku z tym w poniedziałek trwała wymiana ognia na linii Iran-Izrael, a władze w Teheranie ostrzegły, że eskalacja może zaszkodzić negocjacjom pokojowym z USA.

Ostatecznie Iran poinformował, że wstrzymuje ataki na Izrael i nadal zamierza negocjować porozumienie pokojowe. "Podkreślamy jednak, że jeśli akty agresji i wrogości będą kontynuowane, również w południowym Libanie, to podejmiemy znacznie poważniejsze i niszczycielskie działania niż wcześniej" - ostrzegła irańska armia.

Niedługo później na wstrzymanie ataków zdecydował się również Izrael. Według tamtejszych mediów decyzja zapadła na prośbę prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zaznaczono jednak, że armia izraelska nadal będzie kontynuować działania w południowym Libanie, a jeśli Hezbollah przeprowadzi ataki na Izrael, to armia ponownie zbombarduje przedmieścia Bejrutu.





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