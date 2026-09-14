W skrócie Donald Trump skomentował doniesienia o uzyskaniu przez Iran zdjęć satelitarnych bazy w Jordanii od chińskich podmiotów. Porównał przy tym działania wywiadowcze Chin i USA.

Przed lipcowym atakiem na bazę Muwaffaq Salti w Jordanii, który spowodował śmierć trzech amerykańskich żołnierzy, Iran miał nabyć zdjęcia satelitarne tej bazy od chińskich podmiotów według "Wall Street Journal".

Waszyngton wcześniej nałożył sankcje na trzy chińskie firmy satelitarne za ułatwianie militarnych działań Iranu, a Chiny pozostają jednym z głównych partnerów gospodarczych Teheranu.

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Iran przeprowadził 17 lipca naloty rakietowe na bazę lotniczą Muwaffaq Salti w Jordanii. W wyniku tych uderzeń zginęło trzech żołnierzy Stanów Zjednoczonych. Od początku konfliktu śmierć poniosło co najmniej 18 amerykańskich wojskowych.

Dziennik "The Wall Street Journal" przekazał w piątek, że zanim doszło do ataku, Iran pozyskał od chińskich podmiotów zdjęcia satelitarne bazy w Jordanii. Donald Trump - pytany przez dziennikarzy o to, czy poruszy ten temat podczas nadchodzącego spotkania z Xi Jinpingiem - zrównał działania wywiadowcze Chin i USA.

- Wiecie, kiedy mówi się, że Chiny nas szpiegują, odpowiadam, że to prawda - my też ich szpiegujemy - powiedział dziennikarzom na pokładzie Air Force One. - Tak to już wygląda. W zasadzie oni robią to samo, co my - ocenił.

Donald Trump reaguje na doniesienia o działaniach Pekinu

Prezydent Trump powiedział także, że utrzymuje dobre stosunki z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej, Xi Jinpingiem.

- Uważam, że zachowuje się on całkiem rozsądnie i my również zachowujemy się całkiem rozsądnie - stwierdził amerykański prezydent w drodze powrotnej do USA po weekendowej wizycie w Irlandii.

Oczekuje się, że obaj przywódcy spotkają się w USA 24 września, choć strona chińska nie potwierdziła jeszcze oficjalnie, że dojdzie do spotkania - przypomniał Reuters. Agencja oceniła przy tym, że wypowiedzi Trumpa "wydawały się spójne" z dążeniami jego administracji do złagodzenia napięć na linii Waszyngton-Pekin.

Cytowani przez "WSJ" amerykańscy urzędnicy odmówili wskazania chińskich podmiotów, które dostarczyły zdjęcia satelitarne Iranowi. Jednocześnie nie zarzucili oni Pekinowi bezpośredniego przyczynienia się do ataku na bazę w Jordanii.

Waszyngton oskarżał wcześniej Chiny o wspieranie irańskiej armii. W maju USA nałożyły sankcje na trzy chińskie firmy z sektora satelitarnego za ułatwianie działań militarnych Teheranu.

Chiny są jednym z głównych partnerów gospodarczych Iranu. Kupują znaczną część irańskiej ropy naftowej, a także zapewniają istotne wsparcie dyplomatyczne

Źródła: Reuters, AFP, "The Times of Israel"



