Bliski Wschód
Trump nie pozostawia złudzeń w sprawie Ukrainy? "Nie potrzebujemy ich"

Alicja Krause

Stany Zjednoczone nie potrzebują pomocy Ukrainy w zwalczaniu irańskich dronów - powiedział Donald Trump. Prezydent USA zapewniał, że jego kraj ma "najlepsze drony na świecie", choć wcześniej - według doniesień mediów i samego prezydenta Ukrainy - administracja w Waszyngtonie zwróciła się do Kijowa o pomoc w tej sprawie.

Donald Trump obok budynku zniszczonego w wojnie na Bliskim Wschodzie
Donald Trump odrzucił ukraińskie wsparcie w wojnie w Iranie. "Nie potrzebujemy"KAWNAT HAJU / JIM WATSONAFP

W skrócie

  • Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone nie potrzebują pomocy Ukrainy w zwalczaniu irańskich dronów i mają najlepsze drony na świecie.
  • Axios informował, że administracja USA odrzuciła ofertę pomocy od Kijowa, jednak zmieniła zdanie ze względu na większą skalę ataków Irańczyków.
  • Trump oraz media, takie jak Bloomberg, przekazali, że Rosja może wspierać Iran danymi wywiadowczymi, natomiast Zełenski uznał współpracę Rosji z Iranem za poważne zagrożenie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W podcaście "The Brian Kilmeade Show" wyemitowanym w piątek przez Fox News Radio Donald Trump miał poinformować, że Stany Zjednoczone nie potrzebują pomocy Ukrainy w zwalczaniu irańskich dronów. Słowa amerykańskiego prezydenta padły w odpowiedzi na pytanie, czy Kijów dostarcza Waszyngtonowi tego typu wsparcie.

- Nie, nie potrzebujemy pomocy w obronie przed dronami. Wiemy o dronach więcej niż ktokolwiek inny. Mamy najlepsze drony na świecie - zapewniał Trump.

Jak informował na początku tygodnia serwis Axios, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski miał zaproponować pomoc Trumpowi 18 sierpnia 2025 roku w ramach wyrazu wdzięczności za wsparcie otrzymywane od USA w wojnie z Rosją.

Ukraina jednak nie pomaga USA? Trump komentuje. "Nie potrzebujemy"

Rozmowa przywódców w Białym Domu miała więc miejsce na długo przed tym, jak Iran został zaatakowany. Wówczas Amerykanie mieli odrzucić ofertę Kijowa.

Prezydent USA na kongresie Partii Republikańskiej na Florydzie
Bliski Wschód

    W ubiegłym tygodniu USA miały jednak zmienić swoją taktykę i poprosiły Ukraińców o wsparcie. Jak ocenił Axios, zwrot miał nastąpić z uwagi na większą niż przewidywano skalę ataków dronami ze strony Iranu.

    W rozmowie z serwisem dwóch amerykańskich urzędników anonimowo oceniło, że odrzucenie ukraińskiej oferty kilka miesięcy temu to "największy błąd taktyczny" od chwili rozpoczęcia bombardowań w Iranie pod koniec lutego.

    Sojusz Rosji z Iranem. Trump zabrał głos. Moskwa "może trochę pomaga"

    Od jakiegoś czasu mówi się, że w trwającej od 28 lutego wojnie na Bliskim Wschodzie Rosja ma udzielać wsparcia Iranowi poprzez dostarczanie danych wywiadowczych.

    Myślę, że Władimir Putin trochę pomaga Iranowi - powiedział prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla radia Fox News. Zaznaczył jednak, że przywódca Rosji może powiedzieć to samo o pomocy USA dla Ukrainy.

    Kiedy prowadzący wywiad Brian Kilmeade zapytał, by upewnić się, czy faktycznie USA nadal wspierają Ukrainę, Trump odparł: - Tak, my też im pomagamy.

    Wołodymyr Zełenski ogłosił wysłanie ukraińskiego wojska na Bliski Wschód
    Bliski Wschód

      - I on to właśnie mówi, a wiesz, Chiny powiedziałyby to samo: "Hej, oni to robią i my robimy to samo, uczciwie mówiąc". Oni to robią i my to robimy - wyjaśniał Trump.

      Prezydent dotąd twierdził, że nie ma dowodów na to, by Rosja wspierała Iran przekazując dane wywiadowcze potrzebne do uderzeń na wojska USA. Twierdził też, że nawet gdyby tak było, nie ma to znaczenia, bo irańskie wojsko jest "dziesiątkowane".

      Jego wysłannik Steve Witkoff relacjonował natomiast, że Rosjanie zapewniali administrację USA, że tego nie robią i choć on nie jest w tej dziedzinie ekspertem, to "można im wierzyć na słowo".

      Media donoszą o współpracy Rosji z Iranem. Chodzi o dane wywiadowcze

      Jak pisze Bloomberg, Rosja ma przekazywać Iranowi m.in. o obrazy satelitarne oraz wskazówki dotyczące wykorzystania dronów i ich naprowadzania na cele.

      Celem tych działań ma być zwiększenie skuteczności irańskich działań odwetowych wobec sił USA oraz ich sojuszników w regionie. Jak ocenił w środę Zełenski, "współpraca Rosji z Iranem (...) stanowi poważne zagrożenie", a sojusz tych dwóch państw może doprowadzić nawet do III wojny światowej, na którą "świat nie jest gotowy".

      Władimir Putin na tle mapy ataków na Bliskim Wchodzie
      Bliski Wschód

        Kontynuując ten wątek, ukraiński prezydent wskazał na rolę dronów typu Shahed, które Iran wykorzystuje do ataków na amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie oraz przeprowadzania uderzeń w sąsiednie państwa, które wspierają Amerykanów. Zełenski ocenił przy tym, że Rosjanie od początku wojny w Ukrainie korzystają z uzbrojenia, które kupowali od reżimu w Iranie.

        Na temat współpracy rosyjsko-irańskiej Trump również mówił w piątkowym wywiadzie. Stwierdził on, że Rosja "może trochę pomaga" Iranowi. - I pewnie myśli, że pomagamy Ukrainie, prawda?" - skomentował amerykański prezydent USA.

        Źródła: Reuters, Bloomberg, Axios

        Wołodymyr Zełesnki reaguje po decyzji USA w sprawie rosyjskiej ropy
        Wojna w Ukrainie

        Najnowsze