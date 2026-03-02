Trump nie pozostawia złudzeń w sprawie Iranu. "Duża fala dopiero nadejdzie"
- Duża fala uderzeń dopiero nadejdzie - zapowiedział prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla CNN, podkreślając, że amerykańskie siły nie rozpoczęły jeszcze ataków na pełną skalę na Iran. Prezydent USA dodał, że celem operacji jest szybkie uderzenie i zakończenie konfliktu w około cztery tygodnie.
W skrócie
Prezydent USA Donald Trump zapowiedział eskalację działań wobec Iranu, podkreślając, że "duża fala" uderzeń dopiero nadejdzie.
W wywiadzie telefonicznym dla CNN oświadczył, że amerykańskie siły "jeszcze nawet nie zaczęły silnie atakować" Iranu, ale intensywne działania są kwestią czasu.
- Spuszczamy im łomot. Myślę, że idzie bardzo dobrze - powiedział Trump.
Donald Trump komentuje odwet Iranu. "Byliśmy zaskoczeni"
Wypowiedzi prezydenta USA pojawiają się w momencie gwałtownego zaostrzenia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wysoko postawiony irański urzędnik oświadczył, że Iran "nie będzie negocjował" z Waszyngtonem.
Jednocześnie dochodzi do kolejnych wymian ognia między Izraelem a Hezbollahem, a w miastach Zatoki Perskiej - takich jak Dubaj, Abu Zabi i Doha - słychać było eksplozje.
Trump przyznał, że jednym z największych zaskoczeń były irańskie ataki na kraje regionu, w tym: Bahrajn, Jordania, Kuwejt, Katar oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.
- Byliśmy zaskoczeni. Powiedzieliśmy im: "Zajmiemy się tym. A teraz oni chcą walczyć. I walczą agresywnie" - powiedział prezydent USA.
Konflikt w Iranie. Zmiana postawy państw Zatoki Perskiej
Według Trumpa ataki Iranu na obiekty cywilne, w tym hotele i apartamentowce, doprowadziły do zmiany postawy państw Zatoki Perskiej. - To ich po prostu rozzłościło. Kochają nas, ale obserwowali. Nie było powodu, żeby się w to angażować - dodał.
Prezydent USA mówił również o chaosie w irańskich władzach. - Nie wiemy, kto jest u władzy. Nie wiemy, kogo wybiorą. Może będą mieli szczęście i trafią na kogoś, kto wie, co robi - powiedział.
Jak ocenił Trump, Irańczycy stracili "wiele pod względem przywództwa" już w pierwszych dniach konfliktu. Trump poinformował, że w początkowych atakach zginęło 49 wysokich rangą przedstawicieli władz Iranu.
- Myśleli, że są niewykrywalni. Nie byli niewykrywalni - podkreślił.
Wojna w Iranie. Skutki globalne i gospodarcze
Tymczasem sekretarz obrony USA Pete Hegseth wezwał Irańczyków do "wykorzystania" okazji do zmiany reżimu, zaznaczając jednocześnie, że celem wojny nie jest formalne obalenie władz w Teheranie.
Konflikt wywołuje także globalne skutki gospodarcze i logistyczne. Katarska państwowa firma energetyczna wstrzymała produkcję skroplonego gazu ziemnego po irańskim ataku na jeden z zakładów, czemu Teheran zaprzecza.
Wojna zakłóciła również ruch lotniczy - wiele państw zamknęło swoją przestrzeń powietrzną, paraliżując komunikację na dużej części Bliskiego Wschodu.
