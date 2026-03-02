W skrócie Donald Trump zapowiedział eskalację działań militarnych wobec Iranu, podkreślając, że "duża fala" uderzeń dopiero nadejdzie.

Prezydent USA przyznał, że był zaskoczony irańskimi atakami na kraje regionu Zatoki Perskiej, wymieniając: Bahrajn, Jordanię, Kuwejt, Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Konflikt wywołał globalne skutki gospodarcze i logistyczne, w tym wstrzymanie produkcji gazu w Katarze oraz zakłócenia w ruchu lotniczym na Bliskim Wschodzie.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział eskalację działań wobec Iranu, podkreślając, że "duża fala" uderzeń dopiero nadejdzie.

W wywiadzie telefonicznym dla CNN oświadczył, że amerykańskie siły "jeszcze nawet nie zaczęły silnie atakować" Iranu, ale intensywne działania są kwestią czasu.

- Spuszczamy im łomot. Myślę, że idzie bardzo dobrze - powiedział Trump.

Donald Trump komentuje odwet Iranu. "Byliśmy zaskoczeni"

Wypowiedzi prezydenta USA pojawiają się w momencie gwałtownego zaostrzenia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wysoko postawiony irański urzędnik oświadczył, że Iran "nie będzie negocjował" z Waszyngtonem.

Jednocześnie dochodzi do kolejnych wymian ognia między Izraelem a Hezbollahem, a w miastach Zatoki Perskiej - takich jak Dubaj, Abu Zabi i Doha - słychać było eksplozje.

Trump przyznał, że jednym z największych zaskoczeń były irańskie ataki na kraje regionu, w tym: Bahrajn, Jordania, Kuwejt, Katar oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

- Byliśmy zaskoczeni. Powiedzieliśmy im: "Zajmiemy się tym. A teraz oni chcą walczyć. I walczą agresywnie" - powiedział prezydent USA.

Konflikt w Iranie. Zmiana postawy państw Zatoki Perskiej

Według Trumpa ataki Iranu na obiekty cywilne, w tym hotele i apartamentowce, doprowadziły do zmiany postawy państw Zatoki Perskiej. - To ich po prostu rozzłościło. Kochają nas, ale obserwowali. Nie było powodu, żeby się w to angażować - dodał.

Prezydent USA mówił również o chaosie w irańskich władzach. - Nie wiemy, kto jest u władzy. Nie wiemy, kogo wybiorą. Może będą mieli szczęście i trafią na kogoś, kto wie, co robi - powiedział.

Jak ocenił Trump, Irańczycy stracili "wiele pod względem przywództwa" już w pierwszych dniach konfliktu. Trump poinformował, że w początkowych atakach zginęło 49 wysokich rangą przedstawicieli władz Iranu.

- Myśleli, że są niewykrywalni. Nie byli niewykrywalni - podkreślił.

Wojna w Iranie. Skutki globalne i gospodarcze

Tymczasem sekretarz obrony USA Pete Hegseth wezwał Irańczyków do "wykorzystania" okazji do zmiany reżimu, zaznaczając jednocześnie, że celem wojny nie jest formalne obalenie władz w Teheranie.

Konflikt wywołuje także globalne skutki gospodarcze i logistyczne. Katarska państwowa firma energetyczna wstrzymała produkcję skroplonego gazu ziemnego po irańskim ataku na jeden z zakładów, czemu Teheran zaprzecza.

Wojna zakłóciła również ruch lotniczy - wiele państw zamknęło swoją przestrzeń powietrzną, paraliżując komunikację na dużej części Bliskiego Wschodu.

Źródło: CNN

