Bliski Wschód
Trump nie pozostawia złudzeń w sprawie Iranu. "Duża fala dopiero nadejdzie"

Aleksandra Czurczak

- Duża fala uderzeń dopiero nadejdzie - zapowiedział prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla CNN, podkreślając, że amerykańskie siły nie rozpoczęły jeszcze ataków na pełną skalę na Iran. Prezydent USA dodał, że celem operacji jest szybkie uderzenie i zakończenie konfliktu w około cztery tygodnie.

Donald Trump, prezydent USA
Donald Trump zapowiedział eskalację działań na Bliskim Wschodzie (zdj. ilustracyne)Andre M. Chang / Zuma Press / Forum / Mark SchiefelbeinEast News

W skrócie

  • Donald Trump zapowiedział eskalację działań militarnych wobec Iranu, podkreślając, że "duża fala" uderzeń dopiero nadejdzie.
  • Prezydent USA przyznał, że był zaskoczony irańskimi atakami na kraje regionu Zatoki Perskiej, wymieniając: Bahrajn, Jordanię, Kuwejt, Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie.
  • Konflikt wywołał globalne skutki gospodarcze i logistyczne, w tym wstrzymanie produkcji gazu w Katarze oraz zakłócenia w ruchu lotniczym na Bliskim Wschodzie.
Prezydent USA Donald Trump zapowiedział eskalację działań wobec Iranu, podkreślając, że "duża fala" uderzeń dopiero nadejdzie.

W wywiadzie telefonicznym dla CNN oświadczył, że amerykańskie siły "jeszcze nawet nie zaczęły silnie atakować" Iranu, ale intensywne działania są kwestią czasu.

- Spuszczamy im łomot. Myślę, że idzie bardzo dobrze - powiedział Trump.

Donald Trump komentuje odwet Iranu. "Byliśmy zaskoczeni"

Wypowiedzi prezydenta USA pojawiają się w momencie gwałtownego zaostrzenia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wysoko postawiony irański urzędnik oświadczył, że Iran "nie będzie negocjował" z Waszyngtonem.

Jednocześnie dochodzi do kolejnych wymian ognia między Izraelem a Hezbollahem, a w miastach Zatoki Perskiej - takich jak Dubaj, Abu Zabi i Doha - słychać było eksplozje.

    Trump przyznał, że jednym z największych zaskoczeń były irańskie ataki na kraje regionu, w tym: Bahrajn, Jordania, Kuwejt, Katar oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

    - Byliśmy zaskoczeni. Powiedzieliśmy im: "Zajmiemy się tym. A teraz oni chcą walczyć. I walczą agresywnie" - powiedział prezydent USA.

    Konflikt w Iranie. Zmiana postawy państw Zatoki Perskiej

    Według Trumpa ataki Iranu na obiekty cywilne, w tym hotele i apartamentowce, doprowadziły do zmiany postawy państw Zatoki Perskiej. - To ich po prostu rozzłościło. Kochają nas, ale obserwowali. Nie było powodu, żeby się w to angażować - dodał.

    Prezydent USA mówił również o chaosie w irańskich władzach. - Nie wiemy, kto jest u władzy. Nie wiemy, kogo wybiorą. Może będą mieli szczęście i trafią na kogoś, kto wie, co robi - powiedział.

      Jak ocenił Trump, Irańczycy stracili "wiele pod względem przywództwa" już w pierwszych dniach konfliktu. Trump poinformował, że w początkowych atakach zginęło 49 wysokich rangą przedstawicieli władz Iranu.

      - Myśleli, że są niewykrywalni. Nie byli niewykrywalni - podkreślił.

      Wojna w Iranie. Skutki globalne i gospodarcze

      Tymczasem sekretarz obrony USA Pete Hegseth wezwał Irańczyków do "wykorzystania" okazji do zmiany reżimu, zaznaczając jednocześnie, że celem wojny nie jest formalne obalenie władz w Teheranie.

      Konflikt wywołuje także globalne skutki gospodarcze i logistyczne. Katarska państwowa firma energetyczna wstrzymała produkcję skroplonego gazu ziemnego po irańskim ataku na jeden z zakładów, czemu Teheran zaprzecza.

      Wojna zakłóciła również ruch lotniczy - wiele państw zamknęło swoją przestrzeń powietrzną, paraliżując komunikację na dużej części Bliskiego Wschodu.

      Źródło: CNN

