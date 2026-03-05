W skrócie Gerald Feierstein, były amerykański dyplomata, opisuje operację USA wobec Iranu jako improwizowaną i nieskoordynowaną.

W materiale Politico podkreślono krytykę dotyczącą braku przygotowania amerykańskiej administracji do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom w regionie po ataku na Iran.

Autorzy artykułu wskazują, że USA wykorzystują kosztowne pociski przeciwko tańszym dronom, a eksperci zauważają brak planu ewakuacji i odpowiednich procedur przed rozpoczęciem działań.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- To co obserwowaliśmy, to zupełnie improwizowana operacja. Wyglądało to tak, jakby nikt tak naprawdę nie rozumiał, co się dzieje i nie wierzył, że to naprawdę się wydarzy - stwierdził w rozmowie z Politico Gerald Feierstein, były amerykański dyplomata.

Jak zauważają dziennikarze portalu, amerykański atak na Iran wywołał falę krytyki w samych Stanach Zjednoczonych.

Niezależnie od zapatrywań na sens rozpoczęcia takiej operacji, część społeczeństwa punktuje brak przygotowania administracji do zapewnienia bezpieczeństwa swoim obywatelom w regionie. Tą tezę wydają się potwierdzać kolejne ruchy rządzących.

Atak na Iran. Miał być tydzień, a wojsko prosi o wielomiesięczne wsparcie

Departament Stanu USA zdecydował o wysłaniu do Aten dodatkowego personelu, który ma wspomóc ewakuację. Jak zauważa jeden z zaznajomionych ze sprawą urzędników, kontrolę nad operacją przejęło najwyższe dowództwo, podczas gdy normalnie takie działania są koordynowane na dużo niższym szczeblu.

Z kolei Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych, jak wynika z informacji Politico, zwróciło się do Pentagonu z prośbą o oddelegowanie większej liczby oficerów wywiadu wojskowego, którzy mieliby wesprzeć operację przeciwko Iranowi przez co najmniej 100 najbliższych dni - a najlepiej do końca września.

To termin dużo dłuższy, niż wspominane przez prezydenta Donalda Trumpa cztery tygodnie i zdecydowanie przeczący zapewnieniom sekretarza wojny Pete Hegsetha, że USA i Izrael przejmą kontrolę nad Iranem w tydzień.

- Wygląda to tak, jakby obudzili się w sobotni poranek i postanowili rozpocząć wojnę - stwierdził Feierstein.

USA i Izrael uderzyły w Iran. "Setki tysięcy Amerykanów w niebezpieczeństwie"

Problematyczny, poza kwestią ewakuacji, okazuje się także sprzęt wojskowy obecny na Bliskim Wschodzie. "Stany Zjednoczone, przynajmniej na razie, używają pocisków rakietowych, których koszt sięga kilku milionów dolarów, aby zestrzeliwać drony warte ułamek tej kwoty" - zauważają autorzy artykułu, Nahal Toosi, Jack Detsch i Paul McLeary.

- Iran bez wątpienia jest problematyczny, ale nie było żadnego bezpośredniego zagrożenia, a Trump zostawił tysiące, może setki tysięcy, Amerykanów w niebezpieczeństwie, bez żadnego planu jak ich wydostać - stwierdził z kolei Jeffrey Feltman, były ambasador USA w Libanie.

Inne źródło Politico, były urzędnik Departamentu Stanu, który poprosił o anonimowość, zwraca z kolei uwagę na brak ewakuacji (z dwoma wyjątkami) personelu ambasad w regionie przed rozpoczęciem operacji. - Nie było powodu, żeby tego nie zaplanować - stwierdził.

Tego typu brak przygotowania to woda na młyn demokratów. Ci zarzucają administracji Trumpa "lekkomyślną niekompetencję". - Podstawowym celem naszej polityki zagranicznej jest zapewnienie bezpieczeństwa Amerykanom - podkreślił senator Chris Coons.

Źródło: Politico

Jak wygląda ewakuacja Polaków? Turyści mocno zaniepokojeni Polsat News