W skrócie Rzecznik irańskiej armii stwierdził, że wojna z USA się nie skończyła i Iran kontroluje cieśninę Ormuz.

Prezydent Donald Trump napisał, że Iran jest "upadłym państwem" i poprosił USA o odblokowanie cieśniny Ormuz.

Według amerykańskich mediów Teheran przedstawił propozycję zakończenia wojny, która nie spotkała się z aprobatą Donalda Trumpa, a Biały Dom planuje własną kontrpropozycję.

- Nie uważamy, że wojna została zakończona. Obecna sytuacja nadal jest przez nas postrzegana jako wojna - stwierdził rzecznik irańskich sił zbrojnych Mohammad Akraminia.

Według niego Iran obecnie kontroluje cieśninę Ormuz. Jej zachodnia część ma się znajdować pod kontrolą Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, natomiast wschodnia część pod kontrolą armii.

Rzecznik zapewnił również, że irańska armia zaktualizowała listę potencjalnych celów ataków oraz została dodatkowo dozbrojona. Akraminia dodał, że jeśli USA lub Izrael ponownie zaatakują Iran, to będą musiały one stawić czoła "nowym narzędziom, metodom i arenom starć".

Donald Trump o Iranie: Upadłe państwo

Tymczasem prezydent USA Donald Trump stwierdził, że Teheran poprosił o odblokowanie cieśniny Ormuz. "Iran właśnie nas poinformował, że jest upadłym państwem" - napisał na platformie Truth Social.

"Chcą, żebyśmy otworzyli cieśninę Ormuz najszybciej jak to możliwe, a oni będą próbowali ustalić swoją sytuację, jeśli chodzi o to kto jest ich przywódcą, co myślę, że są w stanie zrobić" - dodał amerykański prezydent.

W ostatnich dniach Iran miał przedstawić USA propozycję zakończenia wojny. Teheran miał zaproponować odblokowanie cieśniny Ormuz, a dopiero później rozpoczęcie negocjacji na temat irańskiego programu nuklearnego.

Według amerykańskich mediów propozycja ta miała się jednak nie spotkać z aprobatą Donald Trumpa, a Biały Dom ma w najbliższym czasie przedstawić swoją kontrpropozycję.

