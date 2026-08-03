W skrócie Donald Trump domaga się od Iranu wyboru między zawarciem porozumienia a kapitulacją, odpowiadając na zaprzeczenie Teheranu odnośnie wznowienia negocjacji z USA.

Prezydent USA podkreśla, że cieśnina Ormuz znajduje się całkowicie pod kontrolą Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, a do Iranu nie trafiają żadne towary bez zgody USA.

Irański resort spraw zagranicznych informuje, że prowadzi rozmowy z Omanem dotyczące zarządzania cieśniną Ormuz i te negocjacje nie oznaczają ponownego otwarcia szlaku morskiego.

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"Irańskie kierownictwo jest niewiarygodnie dwulicowe! Proszą o spotkanie, niektórzy powiedzieliby 'błagają', rozpoczynają się rozmowy, kolejne zaplanowane w najbliższej przyszłości, a oni otwarcie i dumnie mówią, że nie prowadzą żadnych dyskusji, że o niczym się nie mówi i że zajmują się tylko 'Omanem'" - czytamy w poniedziałkowym wpisie Donalda Trumpa zamieszczonym na platformie Truth Social.

Kwestię sprzecznych stanowisk w sprawie prowadzonych negocjacji prezydent USA rozwinął w późniejszej rozmowie z reporterami w Białym Domu. Przekazał dziennikarzom, że rozmowy z Iranem trwają mimo zaprzeczeń Teheranu, który stoi przed "ostatnią szansą przed dekapitacją".

Trump twierdzi, że zgodził się kontynuować negocjacje z Iranem na prośbę między innymi Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru. - To dla nich ostatnia szansa na podpisanie dobrego dokumentu - oświadczył prezydent. Trump twierdzi też, że sprawa cieśniny Ormuz stanowi jeden z głównych punktów negocjacji i może zostać otwarta "dosłownie już jutro".

Iran zaprzecza negocjacjom, Trump odpowiada: Porozumienie albo kapitulacja

Wpis prezydenta USA ukazał się w reakcji na wcześniejszy komunikat Iranu. Podczas cotygodniowej konferencji rzecznik tamtejszego MSZ Esmaeil Baqaei zaprzeczył, jakoby toczyły się amerykańsko-irańskie negocjacje.

- Obecnie nie prowadzimy negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. Prowadzimy negocjacje z Omanem w celu zabezpieczenia przejścia przez cieśninę Ormuz - oświadczył Bagaei.

W poniedziałkowym wpisie Trump podkreślił również, że cieśnina Ormuz jest "całkowicie kontrolowana przez Marynarkę Wojenną Stanów Zjednoczonych", wskazując na amerykańską blokadę irańskich portów.

"Nic nie przedostaje się do Iranu, jeśli tego nie chcemy, i nic nie przedostanie się, jeśli nie zostanie osiągnięte porozumienie lub całkowita kapitulacja" - oznajmił prezydent.

"Niezależnie od tego, czy Iran chce się do tego przyznać, czy nie, tak naprawdę mówimy o rozwiązaniu problemu, który stwarza od dziesięcioleci" - czytamy we wpisie.

Iran negocjuje z Omanem ws. cieśniny Ormuz

Rzecznik irańskiego MSZ przekazał w niedzielę, że Teheran prowadzi rozmowy z Maskatem w sprawie zarządzania cieśniną Ormuz. Zdaniem Bagaeiego strony są bliskie znalezienia konsensusu w tej kwestii.

- Osiągniemy teraz porozumienie w sprawie trasy akceptowalnej dla obu stron - ani trasy północnej, ani południowej - ale takiej, która będzie respektować suwerenne prawa obu stron i chronić nasze interesy narodowe oraz bezpieczeństwo - przekazał rzecznik, podkreślając, że umowa nie będzie równoznaczna z ponownym otwarciem szlaku morskiego.

Źródło: AFP



