W skrócie Stany Zjednoczone nie zgodziły się na przedłużenie zawieszenia broni, jednak prace nad porozumieniem trwają, co potwierdziły obie strony.

Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone mogłyby zniszczyć wszystkie irańskie mosty i elektrownie w ciągu godziny.

Główną kwestią sporną podczas negocjacji była sprawa irańskiego programu nuklearnego.

- Stany Zjednoczone i Iran kontynuują współpracę w celu osiągnięcia porozumienia - powiedział agencji Reutera jeden z amerykańskich urzędników.

Informację o trwających rozmowach potwierdza rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. - Od niedzieli, kiedy irańska delegacja powróciła do Teheranu, wymieniono kilka wiadomości przez Pakistan - przekazał Esmaeil Baqaei, cytowany przez AFP.

Iran a USA. Media: brak porozumienia, kolejna runda rozmów

W ramach kontynuowania negocjacji, przeprowadzonych w Islamabadzie, Iran przyjmie w środę delegację pakistańską.

Irańskie media państwowe poinformowały, że Pakistańczycy przekażą Teheranowi wiadomość od Stanów Zjednoczonych. Ma także zostać zaplanowana druga runda rozmów między tymi dwoma krajami.

Z kolei dziennik "Wall Street Journal" donosi, że przedstawiciele USA i Iranu zgodzili się na kolejną rundę rozmów o zakończeniu wojny, lecz nie ustalono dotąd daty i miejsca spotkania.

Regionalni mediatorzy mieliby też naciskać na Waszyngton w sprawie przedłużenia rozejmu, ale postępy w tej sprawie "są powolne". To samo tyczy się ustalenia szczegółów dalszych negocjacji.

Tymczasem Donald Trump, podczas środowego wystąpienia w jednym z programów stacji Fox Business, oświadczył, że Stany Zjednoczone mogłyby zniszczyć wszystkie irańskie mosty i elektrownie w ciągu godziny.

Zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie. Trwają rozmowy Iranu i USA

Zakończone w niedzielę negocjacje przeprowadzono jako następstwo osiągniętego porozumienia o zawieszeniu broni. Mediatorem w rozmowach strony amerykańskiej oraz irańskiej był Pakistan, dlatego spotkanie delegacji odbyło się w Islamabadzie.

Delegacji Stanów Zjednoczonych przewodniczył wiceprezydent J.D. Vance, z kolei Iran był reprezentowany między innymi przez przewodniczącego parlamentu Mohammada Baghera Ghalibafa.

Po zakończeniu rozmów, które trwały około 21 godzin, ogłoszono, że stronom nie udało się dojść do porozumienia.

Negocjacje pokojowe USA z Iranem. "Nierozsądne i nierealistyczne"

Esmaeil Baqaei podczas środowego briefingu ocenił, że żądania USA były "nierozsądne i nierealistyczne", a Iran "nie podejmie żadnych negocjacji, aby tylko zaakceptować amerykańskie warunki".

Kwestia irańskiego programu nuklearnego, jak donosiły media, była jedną z głównych kwestii spornych podczas rozmów. USA miały oczekiwać 20-letniego zawieszenia wzbogacania uranu w Iranie, na co Teheran odpowiedział propozycją zawieszenia takiej działalności na pięć lat.

- Iran powinien być w stanie kontynuować wzbogacanie zgodnie ze swoimi potrzebami - podkreślił Baqaei.

Przełom w sporze o nominacje oficerskie. Rzecznik prezydenta w ''Graffiti'': Prezydent mianował na pierwszy stopień oficerski 96 funkcjonariuszy ABW Polsat News Polsat News