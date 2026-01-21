W skrócie Donald Trump wydał administracji USA polecenie zniszczenia Iranu w przypadku zamachu na jego życie.

Wcześniej prezydent Iranu Masud Pezeszkian uznał groźby Trumpa za równoznaczne z groźbą wojny z narodem irańskim.

Według irańskich urzędników podczas protestów antyrządowych w Iranie odnotowano co najmniej pięć tysięcy ofiar.

Trump udzielił wywiadu we wtorek z okazji rocznicy zaprzysiężenia na prezydenta. Jednym z wątków, które poruszył w programie "Katie Pavlich Tonight" na antenie NewsNation, był kryzys w relacjach z Iranem.

Donald Trump grozi Iranowi: Wydałem instrukcje

Jak stwierdził amerykański prezydent, administracja Białego Domu i armia USA zostały poinstruowane, żeby zniszczyć kraj na Bliskim Wschodzie, jeśli irańskie władze postanowią przeprowadzić na niego zamach. Na początku stycznia najwyższy przywódca Iranu ajatollahAli Chamenei stwierdził, że to właśnie m.in. Donald Trump ponosi winę za wybuch zamieszek w kraju.

- Jeśli coś się stanie, cały kraj zostanie wysadzony w powietrze - zapewnił Trump, zwracając się do prowadzącej wywiad Katie Pavlich. - Na pewno uderzyłbym ich tak mocno. Wydałem bardzo stanowcze instrukcje.

Republikanin skrytykował także byłego prezydenta Joe Bidena za to, że ten nie miał "twardej ręki" wobec irańskich gróźb.

- Ale prezydent musi bronić prezydenta - stwierdził Trump, dodając, że zareaguje zdecydowanie na jakiekolwiek groźby, nawet jeśli nie będą kierowane do niego.

Spór między przywództwem Iranu i USA

Pod koniec ubiegłego tygodnia Donald Trump w wywiadzie dla Politico skrytykował irańskiego przywódcę Alego Chamenei. - To chory człowiek, który powinien właściwie zarządzać swoim krajem i przestać zabijać ludzi - mówił.

Zdaniem amerykańskiego prezydenta "nadszedł czas, by poszukać nowego przywództwa w Iranie". W ubiegły wtorek Trump wezwał Irańczyków do kontynuowania protestów, zapewniając, że pomoc jest w drodze.

"Atak na wielkiego przywódcę naszego kraju jest równoznaczny z pełnoskalową wojną z narodem irańskim" - oświadczył prezydent Iranu Masud Pezeszkian, odpowiadając na wypowiedzi Trumpa.

Według cytowanego przez agencję Reutera irańskiego urzędnika do tej pory potwierdzono co najmniej pięć tysięcy ofiar protestów antyrządowych w jego kraju. Zamieszki na ulicach Iranu, spowodowane niezadowoleniem z teokracji, to największe tego typu zajścia od 2022 roku.

Źródła: NewsNation, Reuters

