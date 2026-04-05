W skrócie Prezydent USA Donald Trump zagroził Iranowi zniszczeniem elektrowni i mostów, jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie otwarta do wtorku.

Sekretarz generalna Amnesty International Agnes Callamard skrytykowała groźby Trumpa, określając jego wypowiedź jako 'odrażającą'.

Rzecznik MSZ Iranu Esmail Bagei zapowiedział, że Teheran odpowie atakami na amerykańską infrastrukturę w przypadku ataku na infrastrukturę Iranu.

Cywile ucierpią jako pierwsi, jeśli dojdzie do zniszczenia elektrowni i mostów - napisała w niedzielę na platformie X sekretarz generalna Amnesty International Agnes Callamard. Ostrzeżenia i groźby prezydenta USA Donalda Trumpa nazwała "odrażającą wypowiedzią".

Trump grozi eskalacją na Bliskim Wschodzie. Amnesty International: Odrażające oświadczenie

"Brak ciepła, prądu, wody i możliwości przemieszczania się czy ucieczki i wszystko, co to oznacza dla ich prawa do życia. Odrażające oświadczenie" - napisała Callamard, reagując na wcześniejszą wypowiedź prezydenta Trumpa, stanowiącą element eskalacji gróźb pod adresem władz w Teheranie.

"Wtorek będzie Dniem Elektrowni i Dniem Mostów w jednym. Czegoś takiego jeszcze nie było. Otwórzcie tę pier... cieśninę, wy szaleni dranie, albo będzie żyli w piekle" - czytamy w niedzielnym wpisie Trumpa na Truth Social.

W sobotę, na tej samej platformie, prezydent USA przypomniał Iranowi o biegnącym ultimatum, pisząc, że ten ma jeszcze 48 godzin na zawarcie porozumienia albo otwarcie cieśniny Ormuz. Zgodnie z tą wypowiedzią określony czas miał upłynąć w nocy z poniedziałku na wtorek (o godz. 2 czasu polskiego).

Ultimatum Trumpa ws. cieśniny Ormuz przedłużone do wtorku

Z kolei w niedzielnym wywiadzie dla "Wall Street Journal" Trump powtórzył, że Iran straci wszystkie elektrownie i mosty, jeśli nie otworzy cieśniny Ormuz. Jako datę graniczną wskazał jednak wtorek wieczorem.

- Jeśli się nie wykażą i będą chcieli utrzymać (cieśninę) zamkniętą, stracą każdą elektrownię i każdy inny zakład w całym kraju - ostrzegł prezydent USA.

W wywiadzie dla Fox News amerykański prezydent powiedział, że wierzy, iż zdoła osiągnąć porozumienie z Iranem do poniedziałku.

Iran reaguje na groźby Trumpa. "Bagno, w którym się pogrążycie"

Rzecznik MSZ Iranu Esmail Bagei oświadczył w niedzielę, że na ataki na infrastrukturę Iranu Teheran odpowie atakami na podobną infrastrukturę będącą własnością Stanów Zjednoczonych lub z nimi powiązaną - przekazała agencja Reutera za irańską agencją WANA.

W sobotę dowództwo irańskich sił zbrojnych ostrzegło, że dalsza eskalacja wojny przez USA i Izrael zamieni cały region w piekło.

Cytowany przez agencję Reutera rzecznik centralnego dowództwa armii oświadczył, że "iluzja pokonania Islamskiej Republiki Iranu zamieniła się w bagno, w którym się pogrążycie".

