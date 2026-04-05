Bliski Wschód
Bliski Wschód

Trump grozi krytycznym uderzeniem. "Odrażająca wypowiedź"

Maria Literacka

Oprac.: Maria Literacka

"Odrażające oświadczenie" - oceniła sekretarz generalna Amnesty International, odnosząc się do kolejnych gróźb Trumpa, który zapowiedział uderzenie w krytyczną infrastrukturę Iranu, jeśli ten nie odblokuje cieśniny Ormuz. Jak podkreśliła Agnes Callamard, brak prądu, ogrzewania i wody najbardziej odbije się na cywilach.

W skrócie

  • Prezydent USA Donald Trump zagroził Iranowi zniszczeniem elektrowni i mostów, jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie otwarta do wtorku.
  • Sekretarz generalna Amnesty International Agnes Callamard skrytykowała groźby Trumpa, określając jego wypowiedź jako 'odrażającą'.
  • Rzecznik MSZ Iranu Esmail Bagei zapowiedział, że Teheran odpowie atakami na amerykańską infrastrukturę w przypadku ataku na infrastrukturę Iranu.
Cywile ucierpią jako pierwsi, jeśli dojdzie do zniszczenia elektrowni i mostów - napisała w niedzielę na platformie X sekretarz generalna Amnesty International Agnes Callamard. Ostrzeżenia i groźby prezydenta USA Donalda Trumpa nazwała "odrażającą wypowiedzią".

Trump grozi eskalacją na Bliskim Wschodzie. Amnesty International: Odrażające oświadczenie

"Brak ciepła, prądu, wody i możliwości przemieszczania się czy ucieczki i wszystko, co to oznacza dla ich prawa do życia. Odrażające oświadczenie" - napisała Callamard, reagując na wcześniejszą wypowiedź prezydenta Trumpa, stanowiącą element eskalacji gróźb pod adresem władz w Teheranie.

"Wtorek będzie Dniem Elektrowni i Dniem Mostów w jednym. Czegoś takiego jeszcze nie było. Otwórzcie tę pier... cieśninę, wy szaleni dranie, albo będzie żyli w piekle" - czytamy w niedzielnym wpisie Trumpa na Truth Social.

W sobotę, na tej samej platformie, prezydent USA przypomniał Iranowi o biegnącym ultimatum, pisząc, że ten ma jeszcze 48 godzin na zawarcie porozumienia albo otwarcie cieśniny Ormuz. Zgodnie z tą wypowiedzią określony czas miał upłynąć w nocy z poniedziałku na wtorek (o godz. 2 czasu polskiego).

Ultimatum Trumpa ws. cieśniny Ormuz przedłużone do wtorku

Z kolei w niedzielnym wywiadzie dla "Wall Street Journal" Trump powtórzył, że Iran straci wszystkie elektrownie i mosty, jeśli nie otworzy cieśniny Ormuz. Jako datę graniczną wskazał jednak wtorek wieczorem.

- Jeśli się nie wykażą i będą chcieli utrzymać (cieśninę) zamkniętą, stracą każdą elektrownię i każdy inny zakład w całym kraju - ostrzegł prezydent USA.

W wywiadzie dla Fox News amerykański prezydent powiedział, że wierzy, iż zdoła osiągnąć porozumienie z Iranem do poniedziałku.

Iran reaguje na groźby Trumpa. "Bagno, w którym się pogrążycie"

Rzecznik MSZ Iranu Esmail Bagei oświadczył w niedzielę, że na ataki na infrastrukturę Iranu Teheran odpowie atakami na podobną infrastrukturę będącą własnością Stanów Zjednoczonych lub z nimi powiązaną - przekazała agencja Reutera za irańską agencją WANA.

W sobotę dowództwo irańskich sił zbrojnych ostrzegło, że dalsza eskalacja wojny przez USA i Izrael zamieni cały region w piekło.

Cytowany przez agencję Reutera rzecznik centralnego dowództwa armii oświadczył, że "iluzja pokonania Islamskiej Republiki Iranu zamieniła się w bagno, w którym się pogrążycie".

