Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w środę, że Stany Zjednoczone przeprowadzą "bardzo stanowczy" atak na Iran, jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia pokojowego.

- Wczoraj mocno ich uderzyliśmy i dzisiaj uderzymy ponownie - powiedział Trump podczas uroczystości podpisania w Białym Domu ustawy Secure America Act.

Iran a USA. Donald Trump: Zaatakujemy ich bardzo mocno

- Zaatakujemy ich, zaatakujemy ich bardzo mocno - powiedział Trump podczas rozmowy z dziennikarzami w Białym Domu, odnosząc się do napięć w regionie Cieśniny Ormuz.

Według Reutersa prezydent USA sugerował, że Iran "powinien podpisać dokument" i zobowiązać się do rezygnacji z broni nuklearnej.

Trump podkreślał jednocześnie, że jego administracja nadal dąży do zawarcia umowy z Iranem. - Powinni podpisać umowę - mówił, dodając, że Stany Zjednoczone chcą porozumienia, które "jest znaczące i działa".

- Zobaczymy, co stanie się z umową - zaznaczył. Według niego Iran "zgodził się nie posiadać broni nuklearnej" i wystarczy podpisanie odpowiedniego dokumentu. Prezydent sugerował również, że decyzje w sprawie dalszych działań zapadają na bieżąco.

Na groźby Trumpa szybko odpowiedział prezydent Iranu Masud Pazeszkian."Infrastruktura krytyczna to tętnice życia ludzi. Groźba ataku na nią - od sieci transportowych po przemysł energetyczny i wodny - nie jest pokazem siły, lecz znakiem desperacji wobec woli narodu" - wskazał we wpisie na X.

"Iran, opierając się na wiedzy i możliwościach swoich specjalistów, jedności narodowej i solidarności, pozostanie niezłomny wobec wszelkich nacisków i zagrożeń" - dodał polityk.

Bliski Wschód. Napięcia po atakach i zarzuty o eskalację konfliktu

W tle rosnących napięć Iran twierdzi, że odpowiedział na działania USA, przeprowadzając 21 ataków na amerykańskie bazy wojskowe na Bliskim Wschodzie. Amerykańscy urzędnicy, cytowani przez media, zaprzeczają tej wersji, wskazując, że rzeczywiście doszło do wystrzelenia czterech pocisków balistycznych i kilku dronów w kierunku Bahrajnu, Kuwejtu i Jordanii.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) utrzymuje, że zaatakował m.in. bazę Al-Azrak w Jordanii oraz użył dronów przeciwko amerykańskiej Piątej Flocie w Bahrajnie. W regionie uruchamiano syreny alarmowe, a systemy obrony powietrznej miały przechwytywać cele w Bahrajnie i Kuwejcie.

IRGC ostrzegł także przed "bardziej zdecydowaną odpowiedzią", jeśli - jak twierdzi Teheran - "agresja USA będzie kontynuowana".

Iran - USA. Trump o porozumieniu: Jesteśmy bardzo blisko

Mimo ostrej retoryki Trump podkreślał we wtorek, że porozumienie z Iranem może być w zasięgu ręki. Jak relacjonuje CNN, prezydent USA mówił o możliwym przełomie "w ciągu dwóch-trzech dni". Wojna USA i Izraela z Iranem rozpoczęła się 28 lutego, a 8 kwietnia rozpoczął się rozejm.

Wiceprezydent J.D. Vance sugerował, że umowa może zostać zawarta nawet w przyszłym tygodniu lub przed wyborami połówkowymi w USA.

Według wyliczeń CNN, Trump od początku obecnego kryzysu wielokrotnie - co najmniej 37 razy - deklarował, że porozumienie z Iranem jest bliskie.

Jednocześnie - jak zauważa "New York Times" - sytuacja w regionie pozostaje dynamiczna, a kolejne incydenty militarne wciąż podsycają ryzyko dalszej eskalacji konfliktu między USA a Iranem.

Źródło: Reuters, CNN, "New York Times"





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