W skrócie Prezydent Donald Trump zagroził możliwym wznowieniem ataków USA na Iran, stwierdzając, że Stany Zjednoczone mogą pójść w swoich działaniach o krok dalej.

Według informacji dziennika "The New York Times" armie USA i Izraela przygotowują plany intensywnych uderzeń na irańską infrastrukturę.

Rozmowy pokojowe pozostają w martwym punkcie, gdyż Waszyngton żąda likwidacji irańskiego programu nuklearnego, a Teheran odmawia rezygnacji ze wzbogaconego uranu.

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Prezydent USA Donald Trump zasugerował w czwartek, że ataki Stanów Zjednoczonych na Iran wkrótce mogą zostać wznowione.

- Rozwaliliśmy ich na miazgę i możemy pójść jeszcze o krok dalej - powiedział amerykański przywódca podczas rozmowy z dziennikarzami przed odlotem do stanu Iowa.

Trump o koszcie wojny z Iranem. "Powinno być dawno zrobione"

Trump dodał, że "choć wielu patriotów gorąco popiera jego działania przeciwko Iranowi", bo "powinno to być zrobione dawno temu", to "inni tego nie uwielbiają". Przyznał, że walka z Iranem wiąże się z pewną ceną, ale podkreślił, że był świadomy jej kosztów.

Jak zauważa agencja Reutera, podczas ostatnich wieców z popieranymi przez siebie republikanami prezydent unikał tematu problemów finansowych, z jakimi mierzy się część Amerykanów. Wojna USA i Izraela z Iranem doprowadziła do wzrostu cen paliwa. Trump wielokrotnie obiecywał, że ceny spadną po zakończeniu konfliktu.

Rozmowy pokojowe - według doniesień - tkwią jednak w martwym punkcie. Waszyngton żąda bezwzględnej likwidacji irańskiego programu nuklearnego. Teheran natomiast deklaruje, że nie odda wzbogaconego uranu, ponieważ jest to zasób strategiczny.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Doniesienia o planach ataków

W środę "The New York Times" podał, że wojska USA i Izraela przygotowują plany wznowienia intensywnej kampanii uderzeń przeciwko Iranowi po wyborach w USA, które odbędą się 3 listopada.

Ataki mają być "krótkie, lecz intensywne", a ich celem ma być irańska infrastruktura energetyczna, obiekty programu nuklearnego i arsenał rakiet i dronów.

Według gazety niektórzy urzędnicy w administracji twierdzą, że kolejna duża runda ataków może doprowadzić irańską gospodarkę do ruiny i zmusić kraj do ustępstw. Trump przyznał, że obecnie negocjacji nie ma. - Coś się wkrótce wydarzy, w ten czy inny sposób - powiedział cytowany przez "The Times of Israel".

Źródła: Reuters, "The New York Times", "The Times of Israel"



