W skrócie Donald Trump zapowiedział, że cała cywilizacja zginie tej nocy, jeśli nie dojdzie do porozumienia z Iranem.

Ultimatum prezydenta USA dotyczące odblokowania cieśniny Ormuz upływa w nocy z wtorku na środę.

Iran odmówił spełnienia żądań USA i zagroził, że odpowiedź rozszerzy się poza region, jeśli amerykańska armia przekroczy czerwone linie.

"Dzisiaj w nocy zginie cała cywilizacja i nigdy już nie powróci. Nie chcę, żeby tak się stało, ale prawdopodobnie tak będzie" - napisał prezydent USA na platformie Truth Social.

"Jednak teraz, gdy mamy do czynienia z całkowitą i radykalną zmianą reżimu, w którym przeważają inne, mądrzejsze i mniej radykalne umysły, może wydarzy się coś rewolucyjnie wspaniałego, KTO WIE? Dowiemy się tego dziś wieczorem, w jednym z najważniejszych momentów w długiej i złożonej historii świata" - dodał wyrażając nadzieję na porozumienie z Iranem.

"47 lat wymuszeń, korupcji i śmierci w końcu dobiegnie końca. Niech Bóg błogosławi wspaniały naród Iranu!" - zakończył swój wpis Donald Trump.

W nocy z wtorku na środę upływa ultimatum, jakie prezydent USA Donald Trump dał Iranowi na odblokowanie cieśniny Ormuz - morskiego szlaku handlowego, umożliwiającego transport zasobów ropy naftowej z państw Zatoki Perskiej. Trump zagroził, że jeśli do tego czasu nie dojdzie do porozumienia z władzami w Teheranie, USA rozpoczną szeroko zakrojone ataki na irańskie elektrownie i mosty.

Na groźby amerykańskiego przywódcy odpowiada Iran, który wielokrotnie w ostatnich dniach odmawiał spełnienia żądań USA. Jednocześnie irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zagroził we wtorek, że "jeśli amerykańska armia terrorystyczna przekroczy czerwone linie, nasza odpowiedź rozszerzy się poza region".

- Prostacka i arogancka retoryka, a także bezpodstawne groźby obłąkanego prezydenta USA, który tkwi w ślepej uliczce i usprawiedliwia kolejne porażki armii USA, nie mają wpływu na kontynuację ofensywy i pomyślne operacje irańskiej armii - stwierdził z kolei rzecznik dowództwa irańskich sił zbrojnych, cytowany przez państwowe radio i telewizję.

