Trump gromadzi miliardy, a Netnajahu stawia warunek. "Ustaliliśmy"

W skrócie Binjamin Netanjahu ogłosił, że odbudowa Strefy Gazy nie nastąpi przed jej demilitaryzacją.

Dziewięć krajów zadeklarowało przekazanie łącznie 7 miliardów dolarów na odbudowę Strefy Gazy.

Donald Trump ogłosił wysłanie sił stabilizacyjnych i policyjnych do Strefy Gazy oraz zaangażowanie FIFA w zbiórkę środków.

W tym samym czasie, gdy do Waszyngtonu zjechali przywódcy 20 państw członkowskich Rady Pokoju, premier Izraela Binjamin Netanjahu postawił warunek odbudowy zniszczonej wojną Strefy Gazy.

- Ustaliliśmy z naszym sojusznikiem, Stanami Zjednoczonymi, że nie będzie odbudowy Gazy przed demilitaryzacją Strefy - oznajmił izraelski polityk w transmitowanym w telewizji przemówieniu.

Donald Trump przekazał, że w pomoc humanitarną dla Strefy Gazy, w tym wysłanie sił stabilizacyjnych i policyjnych do Strefy Gazy, zaangażowało się już pięć państw. Dziewięć krajów zobowiązało się zaś do wpłacenia łącznie 7 miliardów dolarów na odbudowę regionu.

Premier Izraela odpowiada Trumpowi ws. Strefy Gazy

Zakończenie konfliktu w Strefie Gazy było pierwotnym powodem powołania Rady Pokoju. Strona izraelska i palestyńska nadal nie wywiązały się jednak ze wszystkich swoich zobowiązań z października 2025 roku.

Binjamin Netanjahu podkreślił, że nie podejmie dalszych działań w tym zakresie bez rozbrojenia Hamasu. To kluczowe żądanie Izraela i kolejny etap trwających od kilku miesięcy negocjacji, w których pośredniczą Stany Zjednoczone.

Jak przekonywali specjalni wysłannicy Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner, poczyniono w tej sprawie znaczne postępy i Hamas odczuwa presję, by oddać broń.

Inauguracja Rady Pokoju. Trump zdecydował ws. Strefy Gazy

Jedną z pierwszych decyzji Trumpa jako założyciela Rady Pokoju będzie wysłanie do Strefy Gazy wojska i sił policyjnych, które pomogą w ustabilizowaniu sytuacji w regionie.

Wśród państw, które zapowiedziały rozdysponowanie tam swoich żołnierzy znajdują się Indonezja, Maroko, Albania, Kosowo i Kazachstan. Pomocą służyć mają również Jordania i Egipt.

Ponadto dziewięć krajów - Kazachstan, Azerbejdżan, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Maroko, Bahrajn, Katar, Arabia Saudyjska, Uzbekistan i Kuwejt - zobowiązało się do przeznaczenia łącznie 7 mld dolarów na pomoc humanitarną.

Podczas spotkania w Waszyngtonie Trump ogłosił również, że w odbudowę Strefy Gazy zaangażuje się federacja piłkarska FIFA, która pomoże w zebraniu 75 milionów dolarów.

Źródła: Reuters, AFP

