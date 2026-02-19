Trump gromadzi miliardy, a Netnajahu stawia warunek. "Ustaliliśmy"
Nie będzie odbudowy Strefy Gazy przed demilitaryzacją Hamasu - oświadczył w czwartek premier Izraela Binjamin Netanjahu. To odpowiedź na deklarację, jaką podczas posiedzenia Rady Pokoju w Waszyngtonie złożył prezydent USA Donald Trump. Netanjahu powiedział, że zostało to uzgodnione ze Stanami Zjednoczonymi.
W skrócie
- Binjamin Netanjahu ogłosił, że odbudowa Strefy Gazy nie nastąpi przed jej demilitaryzacją.
- Dziewięć krajów zadeklarowało przekazanie łącznie 7 miliardów dolarów na odbudowę Strefy Gazy.
- Donald Trump ogłosił wysłanie sił stabilizacyjnych i policyjnych do Strefy Gazy oraz zaangażowanie FIFA w zbiórkę środków.
W tym samym czasie, gdy do Waszyngtonu zjechali przywódcy 20 państw członkowskich Rady Pokoju, premier Izraela Binjamin Netanjahu postawił warunek odbudowy zniszczonej wojną Strefy Gazy.
- Ustaliliśmy z naszym sojusznikiem, Stanami Zjednoczonymi, że nie będzie odbudowy Gazy przed demilitaryzacją Strefy - oznajmił izraelski polityk w transmitowanym w telewizji przemówieniu.
Donald Trump przekazał, że w pomoc humanitarną dla Strefy Gazy, w tym wysłanie sił stabilizacyjnych i policyjnych do Strefy Gazy, zaangażowało się już pięć państw. Dziewięć krajów zobowiązało się zaś do wpłacenia łącznie 7 miliardów dolarów na odbudowę regionu.
Premier Izraela odpowiada Trumpowi ws. Strefy Gazy
Zakończenie konfliktu w Strefie Gazy było pierwotnym powodem powołania Rady Pokoju. Strona izraelska i palestyńska nadal nie wywiązały się jednak ze wszystkich swoich zobowiązań z października 2025 roku.
Binjamin Netanjahu podkreślił, że nie podejmie dalszych działań w tym zakresie bez rozbrojenia Hamasu. To kluczowe żądanie Izraela i kolejny etap trwających od kilku miesięcy negocjacji, w których pośredniczą Stany Zjednoczone.
Jak przekonywali specjalni wysłannicy Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner, poczyniono w tej sprawie znaczne postępy i Hamas odczuwa presję, by oddać broń.
Inauguracja Rady Pokoju. Trump zdecydował ws. Strefy Gazy
Jedną z pierwszych decyzji Trumpa jako założyciela Rady Pokoju będzie wysłanie do Strefy Gazy wojska i sił policyjnych, które pomogą w ustabilizowaniu sytuacji w regionie.
Wśród państw, które zapowiedziały rozdysponowanie tam swoich żołnierzy znajdują się Indonezja, Maroko, Albania, Kosowo i Kazachstan. Pomocą służyć mają również Jordania i Egipt.
Ponadto dziewięć krajów - Kazachstan, Azerbejdżan, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Maroko, Bahrajn, Katar, Arabia Saudyjska, Uzbekistan i Kuwejt - zobowiązało się do przeznaczenia łącznie 7 mld dolarów na pomoc humanitarną.
Podczas spotkania w Waszyngtonie Trump ogłosił również, że w odbudowę Strefy Gazy zaangażuje się federacja piłkarska FIFA, która pomoże w zebraniu 75 milionów dolarów.
Źródła: Reuters, AFP