W skrócie Donald Trump miał zadeklarować doradcom gotowość do zakończenia wojny z Iranem nawet przy zamkniętej cieśninie Ormuz.

Według "WSJ" zakończenie wojny przez USA mogłoby wydłużyć operację ponownego otwarcia cieśniny oraz pozostawić ją pod kontrolą Teheranu.

Premier Izraela Binjamin Netanjahu oświadczył, że Izrael osiągnął większość celów w wojnie przeciwko Iranowi.

Według "WSJ" zakończenie wojny po stronie Stanów Zjednoczonych mogłoby oznaczać przedłużenie ścisłej kontroli Teheranu nad szlakiem wodnym w Zatoce Perskiej. Przesunęłoby też w czasie skomplikowaną operację jego ponownego otwarcia.

Cieśnina Ormuz nie będzie warunkiem końca wojny? Ustalenia mediów

W ostatnich dniach Donald Trump i jego doradcy ocenili, że misja mająca na celu otwarcie cieśniny Ormuz wydłużyłaby konflikt poza zakładany harmonogram, obejmujący od czterech do sześciu tygodni.

Jak podaje "WSJ", prezydent zdecydował, że USA powinny osiągnąć swoje podstawowe cele dotyczące zniszczenia irańskiej floty i zasobów pocisków oraz powinny skończyć obecne działania zbrojne i naciskać na Teheran w sposób dyplomatyczny, by wznowił swobodny przepływ handlu.

Zobacz również: Dorota Hilger

Sojusznicy USA a odblokowanie cieśniny na Bliskim Wschodzie

Jeśli dyplomacja z Iranem zawiedzie, Waszyngton ma naciskać na sojuszników w Europie i Zatoce Perskiej, by przejęły kontrolę nad odblokowaniem cieśniny. Źródła przekazały, że istnieją też opcje militarne, po które może sięgnąć prezydent, lecz one nie są priorytetem.

W poniedziałek Trump groził Iranowi zniszczeniem wszystkich elektrowni, jeśli Teheran będzie zwlekał z porozumieniem i otwarciem cieśniny, przez którą w standardowych warunkach przepływa jedna piąta światowej ropy naftowej.

Netanjahu: Wykonaliśmy już ponad połowę

Natomiast premier Izraela Binjamin Netanjahu oświadczył w poniedziałek, że jego kraj osiągnął większość celów w wojnie przeciwko Iranowi.

- Wykonaliśmy już ponad połowę, jeśli chodzi o sukces misji (...), ale nie chcę określać harmonogramu - powiedział w wywiadzie dla stacji Newsmax.

Premier podkreślił, że siły izraelskie uderzyły w kluczowe elementy zdolności wojskowych Iranu, w tym w systemy rakietowe, fabryki broni oraz w naukowców związanych z programem nuklearnym Teheranu.

Jak przekonywał, celem reżimu irańskiego jest opracowanie broni jądrowej oraz środków pozwalających na zaatakowanie nią USA. - W tej wojnie chodzi o uniemożliwienie takiego wyniku - powiedział.

Bartoszewski w "Gościu Wydarzeń" o Nawrockim w USA: Ja bym powiedział, żeby nie jechać Polsat News