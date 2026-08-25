W skrócie Prezydent USA oświadczył, że wszystkie miny na wodach międzynarodowych cieśniny Ormuz zostały zdetonowane lub usunięte. Ostrzegł Iran przed ponownym umieszczaniem ładunków na tym szlaku.

Amerykański przywódca zadeklarował politykę zerowej tolerancji wobec nowych min oraz monitoring cieśniny Ormuz przez Siły Kosmiczne.

Iran i Oman ogłosili plan dotyczący wznowienia bezpiecznej żeglugi przez cieśninę Ormuz, przewidujący utworzenie tymczasowego korytarza żeglugowego i wspólne oczyszczanie cieśniny.

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"Iran został poinformowany, że każdy statek lub łódź, umieszczające nowe miny, będą natychmiastowo i systematycznie niszczone" - czytamy we wpisie Donalda Trumpa zamieszczonym na jego platformie Truth Social.

"Obowiązuje polityka zerowej tolerancji wobec umieszczania min" - podkreślił amerykański przywódca.

Wojna USA-Iran. Donald Trump: Zniszczyliśmy miny w cieśninie Ormuz

Prezydent USA przekazał ponadto, że "każdy cal kwadratowy" cieśniny Ormuz jest monitorowany przez amerykańskie Siły Kosmiczne. Jak twierdzi Trump, obserwowany jest również podziemny obiekt nuklearny Pickaxe Mountain oraz "trzy inne, już zniszczone obiekty jądrowe".

Jak donosi Reuters, wstępne dane serwisu Vortexa, śledzącego ruch statków, wskazują, że dziennie przez cieśninę Ormuz transportuje się obecnie pięć milionów baryłek ropy dziennie.

Przed amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran szlakiem przepływało około jednej piątej całkowitego światowego zużycia ropy, czyli około 20 milionów baryłek dziennie.

Iran i Oman uzgodniły plan ramowy ws. wznowienia żeglugi w cieśninie Ormuz

Niedługo po wpisie Trumpa w poniedziałek pojawiło się również wspólne oświadczenie ministrów spraw zagranicznych Omanu oraz Iranu - Sajjida Badr al-Busaidiego i Abbasa Araghchiego. Przekazano w nim, że przedstawiciele państw omówili plan, który pozwoli wznowić bezpieczną żeglugę przez cieśninę Ormuz.

Proponowane ramy zakładają utworzenie wspólnego, tymczasowego korytarza nawigacyjnego przez ten szlak oraz porozumienie w sprawie realizacji wspólnego projektu oczyszczania cieśniny z min.

Jednocześnie zapowiedziano, że kraje przeprowadzą negocjacje techniczne celem uzgodnienia stałego szlaku żeglugowego, a także pozostałych kwestii dotyczących zarządzania cieśniną.



