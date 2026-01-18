W skrócie Prezydent Iranu Masud Pezeszkian oświadczył, że atak na ajatollaha Alego Chameneiego oznaczałby pełnoskalową wojnę z Iranem.

Donald Trump w wywiadzie publicznie zakwestionował przywództwo Chameneiego i zasugerował zmianę władzy w Iranie.

W Iranie od 28 grudnia trwają antyrządowe protesty, którym towarzyszą brutalne represje i liczne ofiary.

"Jakikolwiek atak na Najwyższego Przywódcę Iranu ajatollaha Alego Chameneiego będzie równoznaczny z wypowiedzeniem pełnoskalowej wojny Iranowi" - oświadczył w niedzielę prezydent tego kraju Masud Pezeszkian w serwisie X.

Polityk dodał, że trudna sytuacja Irańczyków, w tym kryzys gospodarczy, jest w dużej mierze skutkiem "długotrwałej wrogości i nieludzkich sankcji" nałożonych przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników.

Słowa Pezeszkiana to bezpośrednia reakcja na ostatnie wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, który podważył przywództwo ajatollaha i zasugerował potrzebę zmiany władzy w Teheranie.

Ostre słowa Trumpa o Iranie. Chamenei oskarża Waszyngton o eskalację

Wypowiedź irańskiego prezydenta nawiązywała do wywiadu Donalda Trumpa dla Politico. Amerykański przywódca określił w nim Chameneiego jako "chorego człowieka", nazwał Iran "najgorszym miejscem do życia" i stwierdził, że nadszedł czas, by kraj poszukał nowego przywódcy.

Sam najwyższy przywódca Iranu również odniósł się do sytuacji. W sobotę ajatollah Ali Chamenei oskarżył Donalda Trumpa o bycie "głównym winowajcą" ofiar i zniszczeń, do których doszło podczas ostatnich protestów w kraju.

Przypomnijmy, że Iran mierzy się z falą antyrządowych demonstracji. Protesty rozpoczęły się w Teheranie, a następnie rozprzestrzeniły się na inne miasta.

8 stycznia przybrały one szczególnie gwałtowny charakter, gdy do wyjścia na ulice wezwał mieszkający w USA syn byłego irańskiego monarchy.

Iran. Antyrządowe protesty w całym kraju

Fala protestów w Iranie rozpoczęła się 28 grudnia. Demonstracje - początkowo związane z sytuacją gospodarczą i inflacją - rozlały się na wszystkie prowincje, nabierając antyrządowego charakteru.

Były wymierzone również w islamskich duchownych rządzących Iranem od 45 lat. Władze zareagowały brutalnymi represjami. Zginęły tysiące ludzi, w ocenie organizacji pozarządowych aresztowano nawet 20 tys. osób.

