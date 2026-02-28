Bliski Wschód
Bliski Wschód

Tragiczny bilans ataku na szkołę dla dziewcząt w Iranie. Wiele ofiar

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

Liczba ofiar uderzenia na szkołę dla dziewcząt w południowym Iranie wzrosła do co najmniej 85 - informują irańskie media. Budynek został trafiony przez rakietę podczas ataku USA i Izraela. Lokalne władze informują z kolei o co najmniej 63 rannych.

Duża grupa ludzi zgromadzona przed zniszczonym budynkiem, z którego unosi się dym, wokół panuje chaos, widać porozrzucane gruzowisko i ślady zniszczeń.
Atak na Iran. Rośnie bilans ofiar uderzenia na szkołę podstawowąALEX MITA / IRIB TVAFP

W skrócie

  • Prezydent Iranu Masud Pezeszkian wydał oświadczenie po nalotach, w których zginęły uczennice.
  • W trakcie ataku na szkołę w Minabie 53 uczniów pozostaje uwięzionych pod gruzami, a co najmniej 63 osoby zostały ranne.
  • Izrael i USA przeprowadziły naloty na cele w Iranie, a Iran odpowiedział atakami na amerykańskie bazy w kilku krajach.
"Ten akt barbarzyństwa stanowi kolejną czarną kartę w historii niezliczonych zbrodni popełnionych przez agresorów" - przekazał w sobotnim oświadczeniu prezydent Iranu Masud Pezeszkian.

Uczennice zginęły w nalotach, które początkowo zgłaszano w Teheranie, a następnie w innych częściach kraju. Ofiary w Minabie są pierwszymi potwierdzonymi zabitymi na terytorium Iranu w ramach amerykańsko-izraelskiej operacji.

Atak na Iran. Rośnie bilans ofiar uderzenia na szkołę podstawową

W momencie ataku w szkole uczyło się 170 uczennic, a nalot spowodował, że 53 uczniów znajdujących się w budynku wciąż jest uwięzionych pod gruzami - podała IRNA. Gubernator okręgu z kolei przekazał, że jak dotąd co najmniej 63 osób zostało rannych, a obecnie trwa usuwanie gruzu i akcja ratunkowa dla uczniów tej szkoły.

    Według irańskich agencji informacyjnych Tasnim i Fars ofiary miały od 7 do 12 lat. W Minabie znajduje się baza irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

    Atak na szkołę w Minabie jest jednym z najtragiczniejszych wypadków z udziałem cywilów od początku trwającej eskalacji konfliktu z Iranem. W sobotę rano Izrael i USA przeprowadziły naloty na cele w Iranie.

    Eksplozje słychać było m.in. w Teheranie, Isfahanie i Komie. Iran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie.

