W skrócie Prezydent Iranu Masud Pezeszkian wydał oświadczenie po nalotach, w których zginęły uczennice.

W trakcie ataku na szkołę w Minabie 53 uczniów pozostaje uwięzionych pod gruzami, a co najmniej 63 osoby zostały ranne.

Izrael i USA przeprowadziły naloty na cele w Iranie, a Iran odpowiedział atakami na amerykańskie bazy w kilku krajach.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Ten akt barbarzyństwa stanowi kolejną czarną kartę w historii niezliczonych zbrodni popełnionych przez agresorów" - przekazał w sobotnim oświadczeniu prezydent Iranu Masud Pezeszkian.

Uczennice zginęły w nalotach, które początkowo zgłaszano w Teheranie, a następnie w innych częściach kraju. Ofiary w Minabie są pierwszymi potwierdzonymi zabitymi na terytorium Iranu w ramach amerykańsko-izraelskiej operacji.

Atak na Iran. Rośnie bilans ofiar uderzenia na szkołę podstawową

W momencie ataku w szkole uczyło się 170 uczennic, a nalot spowodował, że 53 uczniów znajdujących się w budynku wciąż jest uwięzionych pod gruzami - podała IRNA. Gubernator okręgu z kolei przekazał, że jak dotąd co najmniej 63 osób zostało rannych, a obecnie trwa usuwanie gruzu i akcja ratunkowa dla uczniów tej szkoły.

Według irańskich agencji informacyjnych Tasnim i Fars ofiary miały od 7 do 12 lat. W Minabie znajduje się baza irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

Atak na szkołę w Minabie jest jednym z najtragiczniejszych wypadków z udziałem cywilów od początku trwającej eskalacji konfliktu z Iranem. W sobotę rano Izrael i USA przeprowadziły naloty na cele w Iranie.

Eksplozje słychać było m.in. w Teheranie, Isfahanie i Komie. Iran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie.

Prof. Jarząbek po ataku USA na Iran: Powinniśmy się spodziewać poważniejszej konfrontacji Polsat News