W skrócie Co najmniej pięć osób zginęło, a 22 zostały ranne w wyniku strzelaniny na przystanku autobusowym na wschodzie Jerozolimy.

Dwóch napastników otworzyło ogień do pasażerów jednego z autobusów. Zostali oni zneutralizowani przez uzbrojonych świadków na miejscu zdarzenia.

Trwają poszukiwania osób powiązanych z atakiem, a drogi wyjazdowe z Jerozolimy zostały zamknięte.

Do ataku doszło w poniedziałek rano na skrzyżowaniu Ramot na wschodzie Jerozolimy. Jak poinformowały służby nie żyje co najmniej pięć osób: czterej mężczyźni zginęli na miejscu, a jedna kobieta w szpitalu. Ranne zostały 22 osoby. Część z nich jest w stanie krytycznym lub ciężkim.

- Gdy przybyliśmy na miejsce zobaczyliśmy nieprzytomnych ludzi leżących na drodze i na chodniku przy przystanku autobusowym. Było dużo zniszczeń, potłuczonego szkła na ziemi i duży chaos - przekazał jeden z sanitariuszy przybyłych na miejsce zdarzenia.

Jerozolima. Strzelanina w autobusie. Napastnicy "zneutralizowani"

Jak przekazała lokalna policja dwóch zamachowców przyjechało samochodem na skrzyżowanie, gdzie mieli oni wsiąść do autobusu miejskiego i otworzyć ogień do pasażerów. Na miejscu obecny był żołnierz oraz uzbrojony cywil, którzy zaczęli strzelać do zamachowców. Policja poinformowała, że mężczyznom udało się "zneutralizować" napastników.

Służby określają ich mianem "zamachowców". Nie jest jednak jasne jaki był motyw ich działania. Jak informują lokalne media, wszystkie drogi wyjazdowe z miasta zostały zamknięte, ponieważ trwają nadal poszukiwania osób powiązanych ze zdarzeniem. Strzelanina została pochwalona przez Hamas oraz Palestyński Islamski Dżihad.

- Autobus był pełen ludzi. Gdy tylko wjechał na przystanek rozpoczęła się strzelanina. Podejrzany mężczyzna wykonał telefon, a gdy rozmawiał pojawili się terroryści - mówi jedna z kobiet, która była w ostrzelanym autobusie, cytowana przez "The Jerusalem Post".

Inni świadkowie zwracają uwagę, że początkowo drzwi autobusu nie chciały się otworzyć. Kierowca miał stwierdzić, że doszło do ich awarii. Gdy jednak w końcu udało się je otworzyć, natychmiast rozpoczęła się strzelanina.

