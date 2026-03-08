W skrócie Irański Czerwony Półksiężyc ostrzegł przed możliwymi toksycznymi opadami deszczu po atakach USA i Izraela na infrastrukturę paliwową.

W niedzielę rano mieszkańcy Teheranu informowali o złej jakości powietrza oraz opadach ciemnej wody deszczowej i gęstych chmurach dymu nad miastem.

Według Czerwonego Półksiężyca w całym kraju uszkodzonych zostało około 10 tys. budynków cywilnych, w tym mieszkalne, komercyjne oraz niektóre obiekty medyczne i edukacyjne.

Irański Czerwony Półksiężyc ostrzegł mieszkańców kraju przed "możliwymi toksycznymi opadami deszczu po atakach USA i Izraela na infrastrukturę paliwową".

Organizacja poinformowała, że eksplozje zbiorników z paliwem mogą doprowadzić do powstania zanieczyszczonych opadów, które mogą powodować oparzenia chemiczne skóry oraz uszkodzenia płuc.

W komunikacie, opublikowanym w mediach społecznościowych, Czerwony Półksiężyc zaapelował do mieszkańców, aby unikali wychodzenia na zewnątrz w czasie opadów po eksplozjach. Jeśli ktoś znajdzie się na zewnątrz, powinien jak najszybciej poszukać schronienia pod betonowym lub metalowym dachem. Osobom, które miały kontakt z deszczem, zalecono natychmiastowe opłukanie skóry zimną, bieżącą wodą oraz zmianę przemoczonego ubrania.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Ataki na zbiorniki z paliwem w Iranie

Ostrzeżenia pojawiły się po izraelskich atakach na magazyny ropy naftowej w Teheranie. Izraelskie wojsko poinformowało, że w sobotę wieczorem uderzyło w składy paliw dostarczające paliwo "różnym odbiorcom, w tym jednostkom wojskowym w Iranie". W wyniku uderzeń wybuchły duże pożary, a nad stolicą unosiły się gęste chmury czarnego dymu.

Dym unosi się po nalotach na złoża ropy naftowej w Teheranie Majid Saeedi Getty Images

W niedzielny poranek mieszkańcy Teheranu informowali o bardzo złej jakości powietrza. Według relacji jednego z mieszkańców przekazanej CNN sytuacja w mieście wygląda "apokaliptycznie".

- Miasto jest ciemne, niebo czarne. Do tego wszystkiego jest pochmurno i ciemno, więc czujemy się, jakbyśmy się dusili - powiedział. Dodał, że eksplozja rozświetliła nocne niebo, a ogień pojawił się niedaleko jego domu.

Teheran. Gęste, czarne chmury nad miastem

Władze i służby ratunkowe wydały mieszkańcom szereg zaleceń zdrowotnych. Czerwony Półksiężyc radzi, aby nie włączać klimatyzatorów i unikać wychodzenia na zewnątrz tuż po opadach deszczu ze względu na ryzyko toksycznych, kwaśnych opadów.

Zalecono także zabezpieczanie żywności przed kontaktem z zanieczyszczonym powietrzem oraz płukanie gardła słoną wodą w celu usunięcia cząstek sadzy. Gubernator Teheranu zaapelował dodatkowo o noszenie maseczek ochronnych na zewnątrz.

Organizacja poinformowała również o skali zniszczeń po atakach USA i Izraela. Według Irańskiego Czerwonego Półksiężyca w całym kraju uszkodzonych zostało około 10 tys. budynków cywilnych, w tym 7943 lokali mieszkalnych oraz 1617 obiektów komercyjnych. Zniszczenia objęły także kilka placówek medycznych i edukacyjnych.

Wcześniejsze doniesienia z Teheranu wskazywały, że po nocnych atakach miasto spowijały gęste, czarne chmury dymu, a mieszkańcy informowali także o opadach ciemnej wody deszczowej.

