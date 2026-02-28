Do mediów spływają pierwsze informacje o ofiarach śmiertelnych sobotniego ataku na Iran.

Agencja Reutera przekazała, powołując się na źródło zbliżone do władz w Teheranie, że w operacji przeciwko Teheranowi śmierć poniosło "kilku wysokich rangą dowódców Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oraz polityków".

W amerykańsko-izraelskich atakach trafiona została szkoła podstawowa dla dziewcząt w Minabie na południu Iranu. Według państwowej agencji IRNA liczba ofiar śmiertelnych wzrosła z pięciu do 40.

Zabite uczennice w Minabie w prowincji Hormozgan to pierwsze potwierdzone ofiary śmiertelne na terytorium Iranu w wyniku nalotów, które początkowo objęły Teheran, a następnie inne części kraju.

Jedna osoba zginęła również w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, po upadku przechwyconej irańskiej rakiety - podała państwowa agencja prasowa ZEA. Świadkowie cytowani przez agencję Reutera słyszeli głośne wybuchy w mieście.

Iran w ogniu rakiet. Operacja "Epicka Furia"

Jak twierdzi CNN, powołując się na dwa źródła izraelskie, wśród celów sobotnich uderzeń, którym Pentagon nadał kryptonim "Epicka Furia" (Epic Fury) był najwyższy duchowo-polityczny przywódca tego kraju, ajatollah Chamenei, a także szef sztabu sił zbrojnych Abdolrahim Musawi i prezydent Masud Pezeszkian.

Celami byli również sekretarz nowo powołanej irańskiej Rady Obrony Ali Szamkani oraz sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Laridżani - przekazały źródła.

Nie jest jasne, czy którykolwiek z wysoko postawionych irańskich urzędników ucierpiał w ataku - podkreśliła CNN.

Atak USA i Izraela na Iran. Teheran rozpoczął odwet

IRGC podało, że armia irańska uważa za swe pełnoprawne cele wszystkie amerykańskie bazy, zasoby i interesy na Bliskim Wschodzie, i nie spocznie, póki wróg nie zostanie "zdecydowanie pokonany".

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iraku podkreśliło, że nowe ataki nastąpiły w momencie, gdy Iran i USA były w trakcie negocjacji, i zapowiedziało w odwecie ataki na wszystkie bazy USA na Bliskim Wschodzie.

Wkrótce potem irańska agencja Fars powiadomiła, że Iran atakuje kilka baz USA w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie.

"Siły zbrojne Republiki Islamskiej ostro odpowiedzą agresorom (…) Tak jak byliśmy gotowi negocjować, tak samo teraz jesteśmy gotowi bardziej niż kiedykolwiek bronić narodu irańskiego" - podało irańskie MSZ.

Bliski Wschód. Atak na Iran. Władze apelują do obywateli

Resort powiadomił, że USA i Izrael zaatakowały szereg celów wojskowych i obronnych, jak również obiekty cywilnej infrastruktury w kilku miastach.

Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego Iranu zaapelowała do obywateli, by zachowali spokój i jeśli to możliwe, wyjechali z atakowanych miast w inne miejsca.

Rada zapewniła też, że nie ma powodu, by martwić się o zaopatrzenie w podstawowe artykuły, i podkreśliła, że należy unikać tłoczenia się w centrach handlowych, gdyż może to być niebezpieczne.

Według Rady banki będą nadal działać, a szkoły i uniwersytety zostaną zamknięte do odwołania.

Iran pod ostrzałem. Trump zabrał głos

W sobotę rano Izrael, jak poinformował minister obrony Izraela Israel Kac, przypuścił "prewencyjny atak" na Iran. Dodał, że ze skutkiem natychmiastowym wprowadzono też stan wyjątkowy w całym kraju.

Następnie Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone prowadzą własne uderzenia na Iran.

