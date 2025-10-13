Zgodnie z planem, Donald Trump miał zabrać głos na mównicy w Knesecie, występując przed izraelskimi deputowanymi. Niespodziewanie jednak prezydent USA zdecydował się przemówić wcześniej, już na korytarzu izraelskiego parlamentu, gdzie został poproszony o komentarz przez dziennikarzy.

- To wspaniały dzień. Wojna się zakończyła. To nowy początek - ogłosił Trump.

Amerykański przywódca dodał również, że w ramach pierwszego etapu porozumienia pokojowego, Hamas zgodził się na plan rozbrojenia. Wcześniej palestyńska organizacja uwolniła wszystkich 20 żywych zakładników, których przetrzymywała od ponad dwóch lat.

Wkrótce więcej informacji...

Porozumienie Izraela z Hamasem. Trump z wizytą na Bliskim Wschodzie

Donald Trump przybył do Izraela w poniedziałek, czyli w dniu, w którym rozpoczęła się wymiana izraelskich zakładników Hamasu z palestyńskimi więźniami. Ruch ten możliwy był dzięki wynegocjowanemu przez USA zawieszeniu broni, które zatwierdzono w ubiegłym tygodniu.

Wczesnym rankiem Czerwonemu Krzyżowi przekazanych zostało pierwszych siedmioro zakładników, porwanych 7 października 2023 r. To Ohel Alon, Angrest Matan, Berman Gali, Berman Ziv, Gilboa-Dalal Guy, Mor Eitan i Miran Omri. Kolejni powrócili do domów w następnej turze. Izrael oczekuje również zwrotu ciał osób zmarłych w niewoli.

Wcześniej Trump oświadczył, że wojna w Strefie Gazy "zakończyła się". Powiedział również, że otrzymał "gwarancje" od zwaśnionych stron oraz innych kluczowych graczy w regionie, dotyczące wdrożenia zarówno pierwszej fazy porozumienia, jak i kolejnych etapów.

Izraelski premier Binjamin Netanjahu ogłosił natomiast zwycięstwo nad Hamasem, choć zaznaczył, że kampania wojskowa będzie trwała dalej w związku z "poważnymi wyzwaniami bezpieczeństwa" w przyszłości.

Po Izraelu, Trump uda się do Egiptu, aby wziąć udział w szczycie poświęconym konfliktowi w Strefie Gazy. Jest on czwartym amerykańskim prezydentem, którego zaproszono do wygłoszenia przemówienia w Knessecie.

