W skrócie Rozmowy amerykańsko-irańskie dotyczące zakończenia wojny rozpoczną się 10 kwietnia w Islamabadzie i mogą potrwać do 15 dni lub zostać przedłużone.

Donald Trump zaakceptował dwutygodniowe zawieszenie broni pod warunkiem natychmiastowego otwarcia cieśniny Ormuz przez Iran, a na rozejm zgodził się także Teheran.

Irańskie media podkreślają, że rozpoczęcie rozmów nie oznacza końca wojny, a negocjacje obejmują m.in. tranzyt przez cieśninę Ormuz i złagodzenie sankcji.

Przed komunikatem premiera Pakistanu o dacie rozpoczęcia negocjacji informował portal Axios. Przytoczył on wypowiedź rzeczniczki Białego Domu Karoline Leavitt, która oświadczyła, że "trwają rozmowy na temat bezpośrednich negocjacji między USA a Iranem, ale nic nie jest ostateczne, dopóki nie zostanie ogłoszone przez prezydenta lub Biały Dom".

Wcześniej prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz. Dodał, że rozejm będzie "obustronny".

Wojna w Iranie. Trump: Prawie wszystkie kwestie sporne z przeszłości zostały uzgodnione

"Otrzymaliśmy 10-punktową propozycję od Iranu i uważamy, że stanowi ona praktyczną podstawę do negocjacji. Prawie wszystkie kwestie sporne z przeszłości zostały uzgodnione między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a okres dwóch tygodni pozwoli na sfinalizowanie i zawarcie porozumienia" - poinformował Trump. Na dwutygodniowe zawieszenie broni zgodziły się też władze Iranu.

Zgodnie z treścią wpisu Sharifa umowa o wstrzymaniu walk na dwa tygodnie obowiązuje też operujący z południowego Libanu, proirański Hezbollah, a także oznacza wstrzymanie przez Izrael operacji przeciwko temu ugrupowaniu terrorystycznemu.

Sharif napisał też, że na piątek 10 kwietnia zaprosił do stolicy Pakistanu Islamabadu delegacje Iranu i Stanów Zjednoczonych.

Bliski Wschód. Irańskie media: Rozpoczęcie rozmów nie oznacza końca wojny

Jeszcze przed komunikatem szefa pakistańskiego rządu, niezależnie od amerykańskich mediów o planowanych bezpośrednich negocjacjach informowały także media irańskie.

Agencja Reutera zaznacza jednak, że wiadomości o przyjęciu pakistańskiej propozycji wstrzymania na dwa tygodnie działań zbrojnych opatrzone są w irańskich mediach komentarzem, że "rozpoczęcie rozmów nie oznacza końca wojny".

Według komunikatów w irańskich mediach, na które powołuje się Reuters, Teheran poinformował, że rozmowy mogą trwać do 15 dni i mogą zostać przedłużone za porozumieniem stron, a ich celem jest sfinalizowanie szczegółów propozycji, które obejmują m.in. kwestie tranzytu przez cieśninę Ormuz i złagodzenia sankcji.

