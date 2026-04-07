W skrócie Rzecznik irańskich sił zbrojnych oświadczył, że retoryka Donalda Trumpa nie wpłynie na działania irańskiej armii.

Donald Trump zagroził, że Iran może zostać zniszczony w jedną noc i wyznaczył ultimatum dla władz w Teheranie.

Modżtaba Chamenei stwierdził, że śmierć dowódcy Al-Kuds nie zmieni funkcjonowania irańskich sił zbrojnych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Prostacka i arogancka retoryka, a także bezpodstawne groźby obłąkanego prezydenta USA, który tkwi w ślepej uliczce i usprawiedliwia kolejne porażki armii USA, nie mają wpływu na kontynuację ofensywy i pomyślne operacje irańskiej armii" - powiedział rzecznik dowództwa irańskich sił zbrojnych, cytowany przez państwowe radio i telewizję.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w poniedziałek, że Iran może zostać zniszczony w jedną noc i zagroził, że może to być noc z wtorku na środę.

Amerykański przywódca stwierdził również, że interwencja USA i Izraela w Iranie zapisze się na kartach historii jako jeden z największych współczesnych sukcesów militarnych. Operację "Epicka Furia" Trump określił natomiast jako "misję ratunkową" dla Irańczyków.

We wtorek wieczorem upływa wyznaczone przez Trumpa ultimatum dla władz w Teheranie.

Iran. Modżtaba Chamenei odpowiedział Trumpowi

Na ruchy USA i Izraela zareagował w poniedziałek także sam najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei po tym, jak w niedzielnym ataku na Teheran zginął dowódca jednostki operacyjnej Al-Kuds.

W opublikowanym oświadczeniu następca Alego Chameneiego podkreślił, że próby wyeliminowania wysokich rangą przedstawicieli irańskiego reżimu nie wpłyną na funkcjonowanie i główne cele Republiki Islamskiej.

W komunikacie wydanym w związku ze śmiercią dowódcy wywiadu Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, Madżida Chademiego, Chamenei zapewnił, że jego odejście nie zmieni "zwartego szyku" irańskich sił zbrojnych.

Chamenei nazwał ataki Stanów Zjednoczonych i Izraela na Bliskim Wschodzie "zbrodnią przeciwko ludzkości, oskarżając oba kraje o łamanie prawa międzynarodowego.

Tymczasem szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział, że w poniedziałek amerykańskie siły przeprowadzą największą liczbę ataków na Iran od 28 lutego, czyli od początku operacji na Bliskim Wschodzie.

