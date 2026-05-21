W skrócie Iran traktuje wzbogacony uran jako kluczowy zasób, wobec czego wprowadził zakaz jego wywozu poza granice kraju - podała agencja Reutera.

Według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Iran posiadał w czerwcu 2025 roku około 440 kg uranu wzbogaconego do 60 procent, co budzi obawy USA i Izraela o możliwość wykorzystania go do produkcji broni atomowej.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone mogą użyć siły, aby uniemożliwić Iranowi utrzymanie zapasów, natomiast Rosja proponuje przechowanie uranu w innym kraju.

Najwyższy przywódca Iranu ajatollah Modżtaba Chamenei wydał dyrektywę, która zakazuje wywożenia wzbogaconego uranu poza granice kraju - twierdzą dwa irańskie źródła. Według nich z przywódcą zgadzają się także inni przedstawiciele reżimu.

Agencja Reutera poprosiła izraelskich urzędników o komentarz w tej sprawie. Pytani stwierdzili, że prezydent USA Donald Trump gwarantował Izraelowi usunięcie tego surowca z Iranu, który przy odpowiednim nasyceniu mógłby posłużyć do produkcji broni atomowej.

Iran nie chce oddać wzbogaconego uranu. Dyrektywa zagraża negocjacjom

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA) szacuje, że w chwili ataków na irańskie obiekty nuklearne w czerwcu 2025 roku Teheran dysponował ok. 440 kg uranu wzbogaconego do 60 proc. - poziomu znacznie przekraczającego potrzeby cywilne. Aby surowiec mógł posłużyć do stworzenia broni nuklearnej, należy wzbogacić go do ok. 90 proc.

W świetle tych danych Stany Zjednoczone i Izrael oskarżają Iran o dążenie do stworzenia bomb atomowych. Teheran niezmiennie zaprzecza, podkreślając znaczenie zapasów dla sektora energetycznego.

Brak zgody w tej kwestii jest jednym z głównych powodów, przez które strony wojny na Bliskim Wschodzie od tygodni nie są w stanie wypracować porozumienia pokojowego.

Premier Izraela Binjamin Netanjahu żąda od Iranu zaprzestania wspierania nieformalnych sił zbrojnych oraz zlikwidowania potencjału rakietowego. Natomiast władze w Teheranie uznają, że zgoda na te punkty uczyniłaby ich kraj podatnym na przyszłe ataki.

Trump ma rozwiązanie: Prawdopodobnie zniszczymy uran

Trump w czwartek powtórzył, że USA nie pozwolą Iranowi na trzymanie zapasów wzbogaconego uranu, więc prawdopodobnie będą musiały użyć siły.

- Zdobędziemy to. Nie potrzebujemy tego, nie chcemy tego. Prawdopodobnie zniszczymy go, gdy go zdobędziemy, ale nie pozwolimy im go mieć - wyjaśnił dziennikarzom w Białym Domu.

Jak zauważa agencja Reutera, przed wojną Iran sygnalizował gotowość wywiezienia części swoich zapasów, ale po groźbach Trumpa stanowisko uległo zmianie. Irańskie źródła twierdzą, że jednym z rozważanych przez Teheran scenariuszy jest rozcieńczenie uranu pod nadzorem IAEA.

Jednocześnie Iran odrzuca możliwość przechowania zapasów w innym państwie, choć taki scenariusz forsuje Rosja - jeden z jego największych sojuszników . Kreml poinformował w czwartek, że Władimir Putin podzielił się z przywódcą Chin Xi Jinpingiem pomysłem transportu i magazynowania wzbogaconego uranu.

Źródło: Reuters





