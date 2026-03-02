W skrócie Teheran twierdzi, że ośrodek nuklearny w Natanz został zaatakowany podczas ataków USA i Izraela na Iran.

Szef MAEA Rafael Grossi poinformował, że nie ma potwierdzenia informacji o ataku na irański obiekt.

Stany Zjednoczone i Izrael przeprowadziły ataki na Iran, w których zginął ajatollah Ali Chamenei.

- Wczoraj ponownie zostały zaatakowane pokojowe, strzeżone irańskie obiekty jądrowe - powiedział irański ambasador przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Reza Nadżafi podczas spotkania Rady Gubernatorów MAEA.

Szef MAEA stwierdził, że "nie ma dowodów" wskazujących na to, aby do ataku rzeczywiście doszło.

Jak zauważa Reuters, nie jest jasne, na czym opierała się ta ocena, ponieważ Grossi powiedział również, że jego agencja nie była w stanie skontaktować się ze swoimi odpowiednikami w Iranie.

- Wysiłki mające na celu skontaktowanie się z irańskimi organami nadzoru jądrowego są kontynuowane, jak dotąd bez odpowiedzi. Mamy nadzieję, że ten niezbędny kanał komunikacji zostanie przywrócony jak najszybciej - wyjaśnił Rafael Grossi i zaapelował "do wszystkich stron" o "zachowanie maksymalnej powściągliwości w celu uniknięcia dalszej eskalacji".

- Iran i wiele innych krajów w regionie, które padły ofiarą ataków militarnych, mają działające elektrownie jądrowe i reaktory, a także powiązane z nimi miejsca składowania paliwa, co zwiększa zagrożenie dla bezpieczeństwa nuklearnego - dodał.

Szef MAEA podkreślił, że sytuacja może się zmienić, co wiązałoby się z koniecznością przeprowadzenia ewakuacji na dużą skalę.

Bliski Wschód. Natanz - kluczowy ośrodek dla Iranu

Według informacji, które kilka dni przed atakiem USA i Izraela przekazał "Wall Street Journal", Waszyngton żądał, by Iran zlikwidował trzy główne obiekty nuklearne - w Fordow, Natanz i Isfahanie - i dostarczył cały pozostały wzbogacony uran Stanom Zjednoczonym. Teheran miałby oddać również 10 ton zapasów wzbogaconego uranu.

Wcześniej szef MAEA Rafael Grossi powiedział, że Iran uniemożliwił inspektorom Agencji wstęp do kluczowych zakładów wzbogacania uranu.

Grossi podkreślił, że zgodnie z Traktatem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej Iran ma prawo wzbogacać uran, ale musi zezwolić na kontrole, dzięki którym Agencja mogłaby upewnić się, że nie jest on wykorzystywany do celów militarnych.

USA i Izrael przeprowadziły w sobotę zmasowany atak na Iran. W wyniku ostrzału zginął m.in. przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei wraz z rodziną i współpracownikami.

Teheran zapowiedział, że będzie atakował amerykańskie bazy. W nocy z niedzieli na poniedziałek prezydent USA Donald Trump poinformował, że ostrzał może trwać jeszcze około cztery tygodnie.

