Teheran chce postawić Trumpa pod ścianą. "Musi wybrać"

W skrócie Dowództwo IRGC oświadczyło, że Donald Trump musi wybrać między "niemożliwą" operacją a "złym" porozumieniem z Islamską Republiką Iranu.

Iran przedstawił propozycję dla USA, której szczegóły nie są jasne, lecz według mediów obejmują m.in. zniesienie blokady i sankcji oraz wycofanie wojsk amerykańskich.

Donald Trump stwierdził, że nie jest zadowolony z obecnych propozycji Iranu i podkreślił, że decyzja nie została jeszcze podjęta.

Słowa na temat wyboru, którego "musi" dokonać prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, padły w trakcie telewizyjnego oświadczenia służby wywiadowczej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

"Trump musi wybrać między niemożliwą operacją a złym porozumieniem z Islamską Republiką Iranu" - przekazano.

Irańscy wojskowi podkreślili także "zmianę tonu" w kontekście wojny na Bliskim Wschodzie ze strony Chin, Rosji i Europy wobec Waszyngtonu, a także istnienie "ostatecznego terminu" w kwestii blokady morskiej USA.

"Wkrótce dokonam przeglądu planu, który Iran nam właśnie przesłał, ale nie mogę sobie wyobrazić, aby był on akceptowalny, skoro Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości i światu w ciągu ostatnich 47 lat" - napisał amerykański prezydent kilka godzin przed pojawieniem się stanowiska IRGC.

Z kolei w piątek Donald Trump oświadczył, że władze Iranu chcą zawrzeć porozumienie i poczyniły wielkie kroki w tym kierunku, ale nie był usatysfakcjonowany ich propozycjami.

- Czy chcemy ich po prostu zmiażdżyć i pozbyć się ich na zawsze, czy też spróbować zawrzeć porozumienie? - mówił Trump. Jak relacjonowała AFP, prezydent USA dodał, że z ludzkiego punktu widzenia wolałby nie wybierać pierwszej opcji.

Nie jest jasne, co zawiera nowa irańska propozycja. Według agencji Reutera odrzucony wcześniej przez Trumpa pierwotny plan umożliwiłby żeglugę przez cieśninę Ormuz i zakończył blokadę Iranu przez USA, jednocześnie odkładając rozmowy na temat irańskiego programu nuklearnego na później.

Irańskie media podały, że 14-punktowa propozycja Teheranu obejmowała wycofanie sił amerykańskich z obszarów otaczających Iran, zniesienie blokady, uwolnienie zamrożonych aktywów Iranu, wypłatę odszkodowań, zniesienie sankcji i zakończenie wojny na wszystkich frontach, w tym w Libanie, a także nowy mechanizm kontroli cieśniny Ormuz.

