W skrócie Iran przeprowadził wspólne ćwiczenia wojskowe z Rosją w Zatoce Omańskiej, mające wzmocnić współpracę i bezpieczeństwo na morzu.

Jak jednak zauważyli analitycy cytowani przez "Wall Street Journal", Rosja i Chiny nie są skłonne udzielić Iranowi bezpośredniej pomocy wojskowej w razie ataku USA.

Pekin i Moskwa ograniczają wsparcie wojskowe dla Iranu, chcąc uniknąć pogorszenia relacji ze Stanami Zjednoczonymi.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Teheran od lat stara się budować silniejsze więzi militarne z Pekinem i Moskwą, ale jego potężni przyjaciele niechętnie podejmują działania, w czasie gdy irański reżim stoi w obliczu ataku ze strony USA - ocenił dziennik "Wall Street Journal". Kością niezgody między państwami jest irański program nuklearny.

W minionym tygodniu Iran przeprowadził wraz z Rosją wspólne ćwiczenia w Zatoce Omańskiej, mające na celu wzmocnienie bezpieczeństwa i trwałej współpracy na morzu pomiędzy tymi państwami. Termin nie był przypadkowy - manewry odbyły się w cieniu rozmieszczenia sił zbrojnych USA w pobliżu Iranu. Tamtejsze media podały, że niebawem mają odbyć się ćwiczenia także z udziałem Chin.

Według analityków, na których powołuje się dziennik, Teheran stara się odbudować przy wsparciu Rosji i Chin swoje zasoby rakietowe, obronę przeciwlotniczą i inne zdolności, które utracił po uderzeniach USA i Izraela w czerwcu.

Sojusznicy Iranu niechętni do pomocy? Obawiają się reakcji USA

Jednak Pekin i Moskwa wykazują niewielką chęć do udzielenia bezpośredniej pomocy wojskowej, gdyby Donald Trump wydał rozkaz ataku na Iran - twierdzą analitycy.

- Nie zamierzają poświęcić własnych interesów dla irańskiego reżimu - powiedział w rozmowie z gazetą Danny Citrinowicz, były oficer izraelskiego wywiadu wojskowego, a obecnie starszy badacz w Instytucie Badań nad Bezpieczeństwem Narodowym.

- Mają nadzieję, że reżim nie zostanie obalony, ale na pewno nie zamierzają przeciwstawić się USA militarnie - dodał urzędnik.

Jak czytamy, zbyt otwarte relacje z Teheranem mogą zaszkodzić Pekinowi w kontaktach z Donaldem Trumpem, który ma spotkać się w marcu z Xi Jinpingiem. I choć Chińczycy podzielają wizję Irańczyków w kwestii przeciwdziałania amerykańskiej potędze, w Pekinie rosną obawy, że zbyt bliskie relacje z Iranem mogą dodatkowo osłabić stosunki z pozostałymi państwami w regionie Zatoki Perskiej.

Z kolei Kreml priorytetowo traktuje nienarażanie się Donaldowi Trumpowi, a sprawa Ukrainy ma pierwszeństwo przed ewentualną pomocą dla Iranu - uważają analitycy.

Bliski Wschód. Groźba obalenia reżimu w Iranie. "Obserwowali z niepokojem"

Korpus Rewolucji Islamskiej postrzegał Rosję jako potencjalnego dostawcę zaawansowanej broni, a Chiny - jako źródło technologii. "Taka polityka przyniosła mniej korzyści niż spodziewał się Teheran" - czytamy w artykule.

- Irańczycy narzekają na to. Chcieliby, aby Chińczycy i Rosjanie zrobili więcej, ale nie mają innego wyjścia, jak tylko pozostać przy nich, ponieważ nie mają lepszych alternatyw - powiedział Ali Vaez, ekspert ds. Iranu w International Crisis Group, think tanku z siedzibą w Brukseli.

Amerykańscy urzędnicy poinformowali, że siły USA zgromadzone w pobliżu Iranu mogłyby pozwolić na długotrwałą wojnę, zamiast czegoś na kształt Midnight Hammer, czerwcowej operacji Waszyngtonu, mającej na celu wyeliminowanie potencjału nuklearnego Teheranu.

"Irańscy przywódcy w ostatnich dekadach z niepokojem obserwowali, jak reżimy w Iraku, Afganistanie, Libii, Jemenie i Syrii upadają lub niemal upadają. Regionalni sojusznicy Teheranu - Hezbollah i Hamas, zostali zdziesiątkowani" - czytamy.

Bliski Wschód. "Wysoce pragmatyczne relacje" Iranu z sojusznikami

- Jeśli irański reżim upadnie po ataku USA, Pekin 'będzie dążył do zapewnienia nieprzerwanych przepływów ropy' i 'kształtowania wpływów u rządu następcy, szczególnie by zapobiec przesunięciu (wpływów - red.) na korzyść Stanów Zjednoczonych - argumentowali Ryan Hass i Allie Matthias z Brookings Institution, waszyngtońskiego think tanku, w analizie cytowanej przez "WSJ".

Iran to ważny partner dla Moskwy, którego ta nie chciałaby stracić, zwłaszcza po tym, jak USA obaliły Nicolasa Maduro w zeszłym miesiącu. Jednocześnie Władimir Putin prawdopodobnie nie przyjdzie z pomocą Chameneiemu, jeśli amerykańskie ataki będą miały za zadanie go obalić - ocenili analitycy.

- Te relacje są wysoce pragmatyczne, wysoce transakcyjne - powiedział Alexander Palmer, pracownik Center for Strategic and International Studies, think tanku z siedzibą w Waszyngtonie. I dodał: - Nie mają wystarczającego strategicznego interesu w Iranie, by być gotowymi na wojnę ze Stanami Zjednoczonymi o ten kraj.

USA - Iran. Teheran nie zamierza złożyć broni

Iran pokazuje swoją siłę militarną najlepiej, jak potrafi, wysyłając sygnał, że jego siły zbrojne mają zdolność zakłócania globalnego handlu ropą i uderzania w interesy USA na Bliskim Wschodzie, nawet bez wsparcia Pekinu i Moskwy.

W minionym tygodniu jednostki marynarki paramilitarnej Gwardii Rewolucyjnej zostały rozmieszczone w Cieśninie Ormuz. Strategiczny szlak wodny łączy Zatokę Perską z szerszym obszarem Oceanu Indyjskiego. Przez nią przepływa około jedna piąta światowych zasobów ropy.

Według amerykańskich urzędników i analityków Chiny sprzedawały w ostatnich latach Iranowi komponenty rakiet balistycznych oraz chemikalia do paliwa rakietowego. Z kolei Rosja pomaga Teheranowi w zakresie sprzętu do zakłócania łączności, satelitów pozycjonowania globalnego oraz sygnałów radiowych.

Źródło: "Wall Street Journal"

''Śniadanie Rymanowskiego''. Fogiel: Rząd wykorzystuje żołnierzy do budowania poparcia dla programu SAFE Polsat News Polsat News