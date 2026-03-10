W skrócie Część doradców zachęcała Trumpa do zakończenia wojny ze względu na wzrost cen paliw i ryzyko polityczne, podczas gdy inni sugerowali kontynuację działań - opisuje zakulisowe rozmowy "Wall Street Journal".

Różnice stanowisk między prezydentem Trumpem a sekretarzem wojny Hegsethem pokazują niejednoznaczne podejście komunikacyjne USA w sprawie Iranu i zakulisowe poruszenie administracji.

Biały Dom zaprzecza medialnym doniesieniom i dementuje głosy anonimowych informatorów ze środowiska Trumpa.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

O tym, że w amerykańskiej administracji zdania co do kontynuowania wojny w Iranie są podzielone, w poniedziałek wspomniał sam Donald Trump.

Jak stwierdził republikanin, niektórzy z jego doradców prywatnie namawiali go, by poszukał planu wyjścia z wojennej sytuacji w obliczu gwałtownego wzrostu cen paliw oraz ryzyka wywołania politycznych i społecznych reperkusji w USA.

- Chcemy systemu, który zaprowadzi pokój na wiele lat, a jeśli nie możemy tego osiągnąć, możemy zakończyć to teraz - mówił Trump. Wyraził rozczarowanie tym, że na przywódcę Iranu wybrano Modżtabę Chameneiego.

Wojna USA z Iranem. Poruszenie za kulisami w administracji Donalda Trumpa

Ewentualna decyzja o zakończeniu wojny już teraz może nie być jednak taka prosta - zauważa "Wall Street Journal". Jeśli bowiem Teheran będzie kontynuować uderzenia na Izrael i kraje w regionie, USA nie będą mogły tak po prostu wycofać się z walk.

W poniedziałek Trump deklarował, że będzie kontynuował operację wojskową, dopóki Iran będzie blokował cieśninę Ormuz.

Zdaniem wysokiego rangą urzędnika administracji USA Trump nie zaprzestanie walk, jeśli nie osiągnie satysfakcjonującego go zwycięstwa.

"Wall Street Journal", powołując się na osoby "znające sposób myślenia Trumpa", opisuje, że niekiedy prezydent USA był zaskoczony tym, że Teheran nie poddał się mimo zaciętej kampanii wojskowej Stanów Zjednoczonych i Izraela.

Rzeczniczka Białego Domu zdementowała zakulisowe doniesienia anonimowych informatorów. - Ta historia jest pełna bzdur - powiedziała Karoline Leavitt.

Jednak z samych wypowiedzi Trumpa wynika, że ten deklaruje różne podejścia do sprawy. Raz podkreśla, że koniec wojny jest bliski, innym razem, że USA "mogą pójść dalej". Prywatnie miał powiedzieć także swoim doradcom, że rozważa poparcie zabicia nowego przywódcy Iranu, jeśli ten nie zgodzi się na żądania USA - opisują dla "WSJ" obecni i byli urzędnicy amerykańscy.

USA kontra Iran. Część doradców Trumpa ma obawy. Wskazują główne zagrożenia

Niektórzy doradcy mają aktywnie zachęcać Trumpa do zakończenia wojny i argumentowania, że operacja zakończyła się sukcesem. W prywatnych rozmowach wyrażają obawy, że przeciągająca się kampania militarna osłabi nadwątlone już poparcie dla prezydenta USA. Amerykanie w większości sprzeciwiają się wojnie - wynika z najnowszych sondaży.

Inna kwestia to zawirowania na rynku paliw i zbliżające się wybory połówkowe w USA - niektórzy zaniepokojeni republikanie mieli wręcz dzwonić do wyżej postawionych osób w partii i wyrażać obawy rozwojem sytuacji.

"Zespół Trumpa doszedł ostatnio do wniosku, że potrzebuje bardziej agresywnego planu komunikacji, by przekonać opinię publiczną co do słuszności prowadzenia wojny z Iranem" - "opisuje WSJ".

Wzrost cen paliw to także wzrost cen innych usług czy produktów. Trump zapowiedział, że zniesie czasowo sankcje związane z ropą, ale nie wymienił krajów, których dotyczyłaby ta decyzja.

Fakt, że za kulisami w Waszyngtonie dzieje się wiele, świadczyć może także rozbieżność stanowisk prezydenta USA i sekretarza wojny Pete'a Hegsetha. Amerykański przywódca mówił, że misja wojsk w większości osiągnęła w Iranie swoje cele, wyprzedzając harmonogram.

Z kolei Hegseth mówił - także w poniedziałek - że trwające uderzenia na Iran to "dopiero początek", a Biały Dom "nie wywiesza transparentu z napisem 'misja zrealizowana'".

Źródła: "Wall Street Journal", Reuters

Bocheński w ''Gościu Wydarzeń'' o deklaracji Czarnka wycofania się z ETS-ów: ''OZE-sroze'' to bardzo ładna formuła Polsat News Polsat News