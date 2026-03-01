W skrócie Tankowiec Skylight pod flagą Palau został zaatakowany w pobliżu wybrzeży Omanu, rannych zostało czterech członków załogi.

Dwa irańskie drony uderzyły w port Duqm w Omanie, raniąc jednego z pracowników.

Iran odpowiedział na ataki Izraela i USA, wystrzeliwując pociski i drony w kierunku Izraela oraz amerykańskich baz na Bliskim Wschodzie.

"Centrum Bezpieczeństwa Morskiego poinformowało, że tankowiec Skylight, płynący pod flagą Palau został zaatakowany w odległości pięciu mil morskich na północ od portu Chasab w muhafezie Musandam" - przekazała omańska agencja prasowa.

"Wszyscy członkowie załogi tankowca, składającej się z 20 osób, w tym 15 Hindusów i pięciu Irańczyków, zostali ewakuowani. Wstępne informacje mówią wskazują, że czterech członków załogi odniosło różne obrażenia" - dodano.

Wcześniej dwa irańskie drony spadły również na omański port Duqm. "Jeden dron uderzył w miejsce zamieszkania pracowników, raniąc jednego z pracowników. Szczątki drugiego spadły w pobliżu zbiorników z paliwem. Nie odnotowano żadnych szkód ani ofiar" - poinformowały tamtejsze media.

Bliski Wschód. Irańskie drony nad państwami regionu

Szczątki zestrzelonego irańskiego drona spadły również na budynki Etihad Towers w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich - Abu Zabi. Tamtejsze władze przekazały, że w zdarzeniu poszkodowane zostały dwie osoby: kobieta i dziecko.

W niedzielę rano eksplozje było słychać również w Dubaju, stolicy Bahrajnu - Manamie, Katarze oraz stolicy Arabii Saudyjskiej - Rijadzie. Irańskie drony spadły m.in. na port Jebel Ali w Dubaju i lotnisko w Manamie.

Iran zaatakowany przez USA i Izrael. Teheran odpowiada

W sobotę rano Izrael i USA zaatakowały Iran, bombardując cele w całym kraju, w tym również w Teheranie. W wyniku ataków zginął przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei i jego rodzina.

W odpowiedzi Iran wystrzelił pociski i drony w kierunku Izraela oraz amerykańskich baz znajdujących się na Bliskim Wschodzie m.in. w Katarze, Bahrajnie czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

W sobotnich bombardowaniach uszkodzone zostały m.in. lotnisko w Dubaju oraz znany hotel Burdż al-Arab, lotniska w Kuwejcie i Abu Zabi czy wieżowiec w Bahrajnie.

