Tak wygląda niebo po ataku na Iran. Linie lotnicze reagują
Przestrzeń powietrzna nad Iranem pustoszeje po ataku USA i Izraela. Aplikacja do monitorowania ruchu lotniczego Flightradar opublikowała wymowne dane. Na sytuację na Bliskim Wschodzie reagują kolejni przewoźnicy. Loty do regionu zawiesiły m.in. linie lotnicze Air Arabia, Air France, Lufthansa czy Wizz Air. Polskie MSZ apeluje do obywateli o wstrzymanie się przed podróżami w tamtych kierunkach.
"Oczyszczanie przestrzeni powietrznej po atakach Stanów Zjednoczonych i Izraela nad Iranem" - tak Flightradar opisał nagranie obrazujące, jak zmieniła się sytuacja na niebie nad rejonem Bliskiego Wschodu między godziną 5 a 7. Zapis z radarów jasno wskazuje, że w stosunkowo krótkim czasie przestrzeń powietrzna nad Iranem dosłownie opustoszała.
Atak na Iran. Niebo nad Bliskim Wschodem pustoszeje. Zamknięte lotniska, wstrzymane loty
To pokłosie ataków USA i Izraela na Iran. W związku z sytuacją Izrael zamknął w sobotę swoją przestrzeń powietrzną dla lotów cywilnych. Władze tamtejszych portów lotniczych zaapelowały do ludności o niezjawianie się na lotniskach.
Izraelski zarząd lotnisk przekazał, cytowany przez agencję Reutera, że izraelska przestrzeń powietrzna zostanie ponownie otwarta, a loty do i z kraju zostaną wznowione "tak szybko, jak sytuacja bezpieczeństwa na to pozwoli".
Przestrzeń powietrzną zdecydował się zamknąć równieżIrak - przekazała tamtejsza państwowa agencja informacyjna. Na ten sam krok, choć "częściowo" - jak głosi komunikat - zdecydowały się także Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Bliski Wschód. Linie lotnicze z całego świata reagują na ataki na Iran
Na widmo wojny na Bliskim Wschodzie reagują także konkretne linie lotnicze, wprowadzając środki bezpieczeństwa.
Air Arabia poinformowały o odwołaniu lotów do Iranu, Iraku i innych części regionu. Linie Air France odwołały zaplanowane na sobotę loty do i z Tel Awiwu i Bejrutu. Francusko-holenderskie Air France‑KLM (AIRF.PA) przyspieszyły zawieszenie lotów na trasie Amsterdam-Tel Awiw.
Także popularny przewoźnik Wizz Air przekazał, że zawiesza wszystkie loty do i z Izraela, Dubaju, Abu Zabi i Ammanu ze skutkiem natychmiastowym do 7 marca.
"Linie lotnicze uważnie monitorują rozwój sytuacji i pozostają w stałym kontakcie z lokalnymi i międzynarodowymi władzami, agencjami bezpieczeństwa lotniczego, organami ochrony i odpowiednimi organami rządowymi" - podano w oświadczeniu.
Dodano, że decyzje operacyjne będą nadal analizowane, a rozkład lotów może zostać dostosowany w miarę rozwoju sytuacji.
Na tego typu środki bezpieczeństwa zdecydowała się równieżLufthansa, informując, że zawiesza loty do i z Tel Awiwu w Izraelu, Bejrutu w Libanie oraz Omanu do 7 marca. Rzecznik poinformował, że linia lotnicza zawiesza również loty do i z Dubaju w sobotę i niedzielę.
Władze Oman Air przekazały z kolei, że czasowo zawieszają loty do Bagdadu.
Tymczasem Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina, że sytuacja w regionie Bliskiego Wschodu pozostaje niestabilna, a wydane przez resort ostrzeżenia nadal obowiązują.
Polacy przebywający w Iranie są proszeni o jego opuszczenie. "Rekomendujemy również wyjazd z Libanu oraz unikanie wszelkich podróży do całego regionu, w tym do Izraela" - przekazał rzecznik resortu Maciej Wewiór.
Bliski Wschód. Ataki USA i Izraela na Iran
W sobotę rano Izrael, jak poinformował minister obrony Izraela Israel Kac, przypuścił "prewencyjny atak" na Iran. Dodał, że ze skutkiem natychmiastowym wprowadzono też stan wyjątkowy w całym kraju. Następnie Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone prowadzą własne uderzenia na Iran.
Iran odpowiedział odwetem i wystrzelił rakiety w stronę Izraela.