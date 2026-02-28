"Oczyszczanie przestrzeni powietrznej po atakach Stanów Zjednoczonych i Izraela nad Iranem" - tak Flightradar opisał nagranie obrazujące, jak zmieniła się sytuacja na niebie nad rejonem Bliskiego Wschodu między godziną 5 a 7. Zapis z radarów jasno wskazuje, że w stosunkowo krótkim czasie przestrzeń powietrzna nad Iranem dosłownie opustoszała.

Atak na Iran. Niebo nad Bliskim Wschodem pustoszeje. Zamknięte lotniska, wstrzymane loty

To pokłosie ataków USA i Izraela na Iran. W związku z sytuacją Izrael zamknął w sobotę swoją przestrzeń powietrzną dla lotów cywilnych. Władze tamtejszych portów lotniczych zaapelowały do ludności o niezjawianie się na lotniskach.

Izraelski zarząd lotnisk przekazał, cytowany przez agencję Reutera, że izraelska przestrzeń powietrzna zostanie ponownie otwarta, a loty do i z kraju zostaną wznowione "tak szybko, jak sytuacja bezpieczeństwa na to pozwoli".

Przestrzeń powietrzną zdecydował się zamknąć równieżIrak - przekazała tamtejsza państwowa agencja informacyjna. Na ten sam krok, choć "częściowo" - jak głosi komunikat - zdecydowały się także Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Bliski Wschód. Linie lotnicze z całego świata reagują na ataki na Iran

Na widmo wojny na Bliskim Wschodzie reagują także konkretne linie lotnicze, wprowadzając środki bezpieczeństwa.

Air Arabia poinformowały o odwołaniu lotów do Iranu, Iraku i innych części regionu. Linie Air France odwołały zaplanowane na sobotę loty do i z Tel Awiwu i Bejrutu. Francusko-holenderskie Air France‑KLM (AIRF.PA) przyspieszyły zawieszenie lotów na trasie Amsterdam-Tel Awiw.

Także popularny przewoźnik Wizz Air przekazał, że zawiesza wszystkie loty do i z Izraela, Dubaju, Abu Zabi i Ammanu ze skutkiem natychmiastowym do 7 marca.

"Linie lotnicze uważnie monitorują rozwój sytuacji i pozostają w stałym kontakcie z lokalnymi i międzynarodowymi władzami, agencjami bezpieczeństwa lotniczego, organami ochrony i odpowiednimi organami rządowymi" - podano w oświadczeniu.

Dodano, że decyzje operacyjne będą nadal analizowane, a rozkład lotów może zostać dostosowany w miarę rozwoju sytuacji.

Na tego typu środki bezpieczeństwa zdecydowała się równieżLufthansa, informując, że zawiesza loty do i z Tel Awiwu w Izraelu, Bejrutu w Libanie oraz Omanu do 7 marca. Rzecznik poinformował, że linia lotnicza zawiesza również loty do i z Dubaju w sobotę i niedzielę.

Władze Oman Air przekazały z kolei, że czasowo zawieszają loty do Bagdadu.

Tymczasem Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina, że sytuacja w regionie Bliskiego Wschodu pozostaje niestabilna, a wydane przez resort ostrzeżenia nadal obowiązują.

Polacy przebywający w Iranie są proszeni o jego opuszczenie. "Rekomendujemy również wyjazd z Libanu oraz unikanie wszelkich podróży do całego regionu, w tym do Izraela" - przekazał rzecznik resortu Maciej Wewiór.

Bliski Wschód. Ataki USA i Izraela na Iran

W sobotę rano Izrael, jak poinformował minister obrony Izraela Israel Kac, przypuścił "prewencyjny atak" na Iran. Dodał, że ze skutkiem natychmiastowym wprowadzono też stan wyjątkowy w całym kraju. Następnie Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone prowadzą własne uderzenia na Iran.

Iran odpowiedział odwetem i wystrzelił rakiety w stronę Izraela.

