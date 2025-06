Tajemniczy wyjazd i dosadne słowa Trumpa. "Macron nie ma pojęcia"

Macron nie ma pojęcia, dlaczego jestem teraz w drodze do Waszyngtonu, ale z pewnością nie ma to nic wspólnego z zawieszeniem broni - napisał Donald Trump w mediach społecznościowych. To reakcja na słowa prezydenta Francji o tym, że USA przedstawiły ofertę pokoju między Izraelem a Iranem. "Emmanuel zawsze się myli, celowo lub nie" - dodał Trump.