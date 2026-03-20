W skrócie Ponad 100 ciężarówek, oznaczonych jako pomoc humanitarna, wyruszyło z Tadżykistanu do Iranu.

Według ukraińskich mediów konwój może przewozić broń, w tym drony, a nie jak deklarują tadżyckie władze - leki i żywność

Tadżykistan i Iran współpracują wojskowo, a w Tadżykistanie działa irańska fabryka dronów Ababil-2.

Konwój składający się ze 110 ciężarówek, oznaczony jako pomoc humanitarna, zmierza z Tadżykistanu do Iranu.

W oficjalnym komunikacie zamieszczonym w środę na stronie tadżyckiego ministerstwa spraw zagranicznych czytamy, że transport wyruszył "z rozkazu prezydenta Tadżykistanu, Emomali Rahmon" i "wiezie pomoc humanitarną do przyjaznego i braterskiego narodu Islamskiej Republiki Iranu".

Do Iranu zmierza konwój ciężarówek. Wysłał je Tadżykistan

Konwój - jak wylicza resort - ma przewozić 3,6 tys. ton ładunku, w tym 45 ton leków, dużą ilość środków sanitarnych i higienicznych, odzież dla dzieci, różne produkty spożywcze, artykuły gospodarstwa domowego, pościel, namioty i materiały budowlane.

Zdaniem ukraińskiego portalu United24media ciężarówki mogą przewozić broń, w tym drony.

Tadżykistan partnerem Iranu. Teheran otworzył tam fabrykę dronów

Ukraiński portal zwrócił uwagę, że oba kraje łączy długoletnia współpraca wojskowa. W 2021 r. Teheran i Duszanbe utworzyły wspólny komitet obrony wojskowej, aby przeciwdziałać rosnącym wpływom tureckim w Azji Środkowej. Rok później Iran otworzył w Tadżykistanie fabrykę, w której produkowane są drony Ababil-2.

Zakład, położony niedaleko Duszanbe, został uruchomiony podczas wizyty szefa sztabu irańskich sił zbrojnych Mohammada Bagheriego (zginął w czerwcu 2025 r. podczas izraelskich nalotów) i był pierwszym znanym irańskim ośrodkiem produkcji dronów za granicą - jak informował wówczas Middle East Institute, think tank z siedzibą w Waszyngtonie.

Przed tygodniem irańskie media państwowe opublikowały nagranie, na którym widać było podziemne tunele wypełnione dronami morskimi, rakietami przeciwokrętowymi, minami morskimi i właśnie dronami Ababil-2 i Ababil-3, identycznymi, jak te produkowane pod Duszanbe.

Ababil-2 to bezzałogowy statek powietrzny o zasięgu około 200 km. Rozwija prędkość ponad 200 km/h i jest przeznaczony do misji rozpoznawczych i uderzeniowych, w tym jako amunicja krążąca, co czyni go przydatnym zarówno do celów obserwacyjnych, jak i ofensywnych.

