W skrócie U wybrzeży Omanu doszło do ataku na indyjski statek przewożący zwierzęta gospodarskie z Somalii do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Załoga statku została uratowana, natomiast jednostka zatonęła po eksplozji, która mogła być skutkiem ataku drona lub pocisku rakietowego.

Indie potępiły incydent i zaapelowały o unikanie ataków na statki komercyjne oraz podkreśliły, że ogranicza to wolność żeglugi i handlu.

Do ataku na statek pod banderą Indii doszło u wybrzeży Omanu. Na pokładzie przewożono zwierzęta gospodarskie z Somalii do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Agencja Reutera podała, że 14-osobowa załoga została uratowana, ale sama jednostka poszła na dno. Ocalałych przetransportowano do portu Diba - informowało New Delhi.

Indie potępiły uderzenie na statek, określając je jako "niedopuszczalne".

W komunikacie Indie nie określiły, kto stoi za uderzeniem, ani nie sprecyzowały, w jaki sposób statek został uszkodzony. Reuters powołuje się jednak na dane firmy morskiej Vanguard, która podaje, że na jednostce doszło do eksplozji po ataku drona bądź pocisku rakietowego.

"Potępiamy fakt, że statki handlowe i cywilni marynarze nadal padają ofiarą takich ataków" - napisano w oświadczeniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Indii.

"Indie podkreślają, że należy unikać ataków na statki komercyjne i narażania na niebezpieczeństwo niewinnych cywilów i pracowników" - zaapelowano. Dodano przy tym, że ryzyko występowania takich ataków to de facto ograniczenie wolności żeglugi i handlu.

Reuters zweryfikował dane z platformy MarineTraffic. Zatopiona jednostka ostatni raz raportowała swoją pozycję 11 maja. Znajdowała się wtedy u wybrzeży Maskatu.

Agencja Reutera przypomina także, że to nie pierwszy raz, gdy statek pływający pod banderą Indii ucierpiał w ataku.

Od czasu wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem doszło już do co najmniej dwóch takich uderzeń. Jednocześnie w wyniku incydentów ucierpiało wiele jednostek innych krajów, a szlak wiodący przez cieśninę Ormuz jest praktycznie zablokowany przez działania zbrojne USA i Iranu.

Źródło: Reuters

