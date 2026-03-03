Podczas spotkania, które odbyło się 26 lutego 2026 roku, irańscy negocjatorzy mieli oświadczyć, że Teheran dysponuje 460 kg uranu wzbogaconego do poziomu 60 proc. Według ekspertów, taka ilość surowca pozwala na wyprodukowanie 11 bomb atomowych.

Witkoff, który wraz z Jaredem Kushnerem reprezentował prezydenta Donalda Trumpa, opisał moment, w którym Iran określił wzbogacanie paliwa jądrowego jako swoje "niezbywalne prawo".

- Odpowiedzieliśmy, że prezydent uważa, iż to my mamy niezbywalne prawo, by was powstrzymać. Spojrzeliśmy na siebie z Jaredem i wiedzieliśmy, że to nie skończy się dobrze - relacjonował Witkoff w wywiadach dla CNN oraz "The Times of Israel".

Atak na Iran. Twarde żądania Amerykanów

Administracja Donalda Trumpa przedstawiła Iranowi warunki, które miały definitywnie zakończyć zagrożenie ze strony Teheranu.

Propozycja obejmowała: likwidację programu rakietowego i zaprzestanie wspierania grup terrorystycznych; rozwiązanie marynarki wojennej, by zapewnić pełną swobodę żeglugi w regionie; całkowity zakaz wzbogacania uranu przez dziesięciolecia i zniszczenie trzech kluczowych obiektów nuklearnych w Fordow, Natanz oraz Isfahanie.

Iran zdecydowanie odrzucił te warunki.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Operacja "Epicka Furia"

Fiasko rozmów w Genewie stało się bezpośrednim impulsem do rozpoczęcia wspólnych działań militarnych USA i Izraela. Zaledwie dwa dni po zakończeniu negocjacji, 28 lutego, siły sojusznicze przeprowadziły zmasowany atak na cele w Iranie.

Uderzenia wymierzone były w centra dowodzenia, resorty siłowe oraz rezydencję najwyższego przywódcy, ajatollaha Alego Chameneiego, który zginął w wyniku nalotu.

Wiceprezydent USA J.D. Vance wyjaśnił, że celem operacji "Epicka Furia" jest radykalna "zmiana mentalności" Teheranu, aby trwale porzucił on ambicje nuklearne.

