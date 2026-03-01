W skrócie Setki Irakijczyków próbowały dostać się do ambasady USA w Bagdadzie, gdzie doszło do starć z siłami bezpieczeństwa.

Śmierć Najwyższego Przywódcy Iranu wywołała masowe protesty i ogłoszenie żałoby narodowej w Iranie oraz Iraku.

W Iranie i innych krajach Bliskiego Wschodu doszło do demonstracji oraz ataku na amerykański konsulat w Karaczi.

Demonstranci wdarli się do w tzw. Zielonej Strefy - silnie strzeżonej dzielnicy dyplomatycznej Bagdadu. Jak podaje AFP, część z protestujących trzymała flagi proirańskich sił zbrojnych.

Próba szturmu na amerykańską ambasadę to odpowiedź na zabójstwo Najwyższego Przywódcy Iranu Alego Chameneiego, który zginął w ataku sił zbrojnych Izraela i USA. Źródło bliskie irackiemu wojsku przekazało agencji AFP, że dotychczasowe ataki na ambasadę i konsulat USA zostały udaremnione.

Atak na ambasadę USA w Iraku. Apel do obywateli

W związku z napiętą sytuacją w regionie Ambasada USA i Konsulat Generalny w Bagdadzie zaleciły obywatelom Stanów Zjednoczonych zachowanie szczególnej ostrożności i ograniczenie przemieszczania się po mieście.

"Pojawiają się doniesienia o pociskach, dronach i rakietach w irackiej przestrzeni powietrznej" - czytamy w komunikacie.

Jak dodano, sytuacja bezpieczeństwa dynamicznie się zmienia, jednak pracownicy konsulatu będą wypełniać swoje obowiązki "do odwołania".

W mocy pozostaje również czwarty stopień ostrzeżenia o podróżach obywateli USA do Iraku. Przedstawiciele ambasady apelują, by osoby przebywające w Iraku nie opuszczały swojego miejsca zamieszkania lub, w przypadku pogorszenia sytuacji w regionie, natychmiast wróciły do Stanów Zjednoczonych.

Przywódca Iranu nie żyje. Irak ogłasza żałobę narodową

Prezydent USA Donald Trump poinformował w niedzielę, że Najwyższy Przywódca Iranu Ali Chamenei zginął w wyniku ostrzału sił amerykańskich i izraelskich.

Oprócz samego irańskiego przywódcy w ataku zginęła też jego córka, wnuczka, synowa i zięć - podały kilka godzin później irańskie media państwowe. W Iranie ogłoszono z tego powodu 40-dniową żałobę narodową.

Atak na Najwyższego Przywódcę potępił również rzecznik irackiego rządu Basem al-Awadi. "Z głębokim smutkiem składamy kondolencje szlachetnemu narodowi Iranu i całemu światu muzułmańskiemu" - przekazał. Śmierć Chameneia określił jako "akt rażącej agresji" Izraela i Stanów Zjednoczonych.

W kraju ogłoszono trzydniową żałobę narodową. Wezwał również do zaprzestania działań wojskowych, które "doprowadzają region do bezprecedensowego poziomu przemocy".

Kondolencje po śmierci Chameneiego złożyła także szyicka koalicja sił powiązanych z Iranem. "Jego krew pozostanie światłem przewodnim dla wszystkich pokoleń" - czytamy w oświadczeniu organizacji.

Z kolei najwyższy szyicki przywódca duchowny Ali as-Sistani wezwał Irańczyków do zjednoczenia w obliczu śmierci ajatollaha. "Od wielkiego narodu irańskiego oczekuje się, że zachowa jedność, będzie niezłomny i pokrzyżuje złowrogie cele agresorów" - przekazał w oświadczeniu.

Iran opłakuje śmierć przywódcy. Masowe protesty na Bliskim Wschodzie

Śmierć irańskiego przywódcy wywołała falę protestów zarówno na ulicach Teheranu, gdzie zamach na Chameneiego opłakują tysiące obywateli, jak i w pozostałych państwach Bliskiego Wschodu.

Do ataku na konsulat Stanów Zjednoczonych doszło w portowym mieście Karaczi w Pakistanie - poinformowała agencja Associated Press, powołując się na pakistańską policję. W wyniku szturmu zginęło osiem osób, a 26 protestujących odniosło obrażenia.

"Przewieźliśmy co najmniej osiem ciał do cywilnych szpitali w Karaczi, a 20 osób zostało rannych w incydencie w konsulacie" - przekazał rzecznik służb ratunkowych Fundacji Edhi Muhammad Amin. Jak dodał, większość z nich odniosło rany postrzałowe.

Na nagraniach udostępnionych w mediach społecznościowych widać dziesiątki demonstrantów, którzy zmierzają w kierunku konsulatu uzbrojeni w kije i pałki. Policja i siły paramilitarne rozpędziły tłum przy użyciu gazu łzawiącego.

