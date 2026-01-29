Bliski Wschód
Szósty amerykański niszczyciel w gotowości. Konflikt wisi na włosku

Aleksandra Czurczak

Aktualizacja

Niszczyciel USS Delbert Black przybył w czwartek w region Bliskiego Wschodu - podały agencja Reutera i telewizja CBS. Jak zauważają media, liczba obecnych w pobliżu Iranu okrętów USA zwiększyła się do 10. Dzieje się to w momencie, gdy prezydent Donald Trump ponownie grozi Teheranowi użyciem siły, jeśli ten nie zrezygnuje z programu jądrowego.

Mapa Zatoki Perskiej z zaznaczonymi trasami i punktami ruchu morskiego, w prawym górnym rogu zdjęcie okrętu wojennego płynącego po morzu z powiewającą flagą.
Media: USA wzmacniają flotę przy Iranie. Kolejny niszczyciel w regionie (zdj. ilustracyjne)Vessel Finder / Dowództwo Sił Powierzchniowych Marynarki Wojennej USA materiał zewnętrzny

W skrócie

  • Niszczyciel USS Delbert Black przybył w region Bliskiego Wschodu, zwiększając liczbę amerykańskich okrętów w pobliżu Iranu do 10.
  • Prezydent USA Donald Trump ostrzegł Teheran, że kolejny atak będzie poważniejszy niż poprzedni, jeśli Iran nie zrezygnuje z programu jądrowego.
  • Iran zapowiedział manewry marynarki wojennej w Cieśninie Ormuz i oświadczył, że odpowie uderzeniem na Stany Zjednoczone, Izrael i ich sojuszników w przypadku działań zbrojnych.
Jak przekazała telewizja CBS, nowy niszczyciel wpłynął w czwartek na obszar odpowiedzialności Dowództwa Centralnego, obejmujący region Bliskiego Wschodu i Azji Południowej.

Jest to szósty niszczyciel w regionie. Poza nimi w regionie znajdują się trzy okręty desantowe oraz lotniskowiec USS Abraham Lincoln. W czwartek odnotowano również ruchy powietrznych tankowców, co często towarzyszy przygotowaniom do ataku.

    Szef Pentagonu Pete Hegseth powiedział w czwartek podczas posiedzenia gabinetu w Białym Domu, że rozmieszczenie sił ma na celu "zapewnienie wszelkich opcji do zawarcia umowy" z Iranem.

    - (Irańczycy) nie powinni dążyć do uzyskania potencjału nuklearnego, a my jesteśmy gotowi spełnić wszystkie oczekiwania prezydenta wobec Ministerstwa Wojny - powiedział.

    Trump ostrzega Iran i grozi kolejnym atakiem. "Czas ucieka"

    W środę prezydent Trump ostrzegł Iran, że "czas ucieka" na zawarcie układu w sprawie irańskiego programu jądrowego.

    "Ogromna armada zmierza w stronę Iranu. Porusza się szybko, z wielką siłą, entuzjazmem i determinacją. To większa flota, dowodzona przez wspaniały lotniskowiec Abraham Lincoln, niż ta wysłana do Wenezueli. Podobnie jak w przypadku Wenezueli, jest gotowa, chętna i zdolna do szybkiego wypełnienia swojej misji, w razie potrzeby z szybkością i przemocą" - napisał Trump na platformie społecznościowej Truth Social.

      "Miejmy nadzieję, że Iran szybko 'zasiądzie do stołu' i wynegocjuje uczciwe i sprawiedliwe porozumienie - BRAK BRONI JĄDROWEJ - korzystne dla wszystkich stron" - dodał. Zagroził, że nowy atak będzie "o wiele gorszy", niż bombardowanie instalacji jądrowych Iranu z czerwca 2026 roku.

      Iran odpowiada manewrami. Ćwiczenia z ostrą amunicją w Ormuz

      W czwartek państwowa irańska telewizja Press TV poinformowała, że marynarka wojenna irańskiego korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej przeprowadzi 1 i 2 lutego ćwiczenia z ostrą amunicją w Cieśninie Ormuz.

      W środę doradca rządzącego Iranem ajatollaha Alego Chameneia oświadczył, że Iran uzna jakiekolwiek działania wojskowe Stanów Zjednoczonych przeciwko sobie za początek wojny, a w odwecie uderzy w USA, Izrael i wszystkich wspierających agresję.

