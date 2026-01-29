Szósty amerykański niszczyciel w gotowości. Konflikt wisi na włosku
Niszczyciel USS Delbert Black przybył w czwartek w region Bliskiego Wschodu - podały agencja Reutera i telewizja CBS. Jak zauważają media, liczba obecnych w pobliżu Iranu okrętów USA zwiększyła się do 10. Dzieje się to w momencie, gdy prezydent Donald Trump ponownie grozi Teheranowi użyciem siły, jeśli ten nie zrezygnuje z programu jądrowego.
W skrócie
- Niszczyciel USS Delbert Black przybył w region Bliskiego Wschodu, zwiększając liczbę amerykańskich okrętów w pobliżu Iranu do 10.
- Prezydent USA Donald Trump ostrzegł Teheran, że kolejny atak będzie poważniejszy niż poprzedni, jeśli Iran nie zrezygnuje z programu jądrowego.
- Iran zapowiedział manewry marynarki wojennej w Cieśninie Ormuz i oświadczył, że odpowie uderzeniem na Stany Zjednoczone, Izrael i ich sojuszników w przypadku działań zbrojnych.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Jak przekazała telewizja CBS, nowy niszczyciel wpłynął w czwartek na obszar odpowiedzialności Dowództwa Centralnego, obejmujący region Bliskiego Wschodu i Azji Południowej.
Jest to szósty niszczyciel w regionie. Poza nimi w regionie znajdują się trzy okręty desantowe oraz lotniskowiec USS Abraham Lincoln. W czwartek odnotowano również ruchy powietrznych tankowców, co często towarzyszy przygotowaniom do ataku.
Szef Pentagonu Pete Hegseth powiedział w czwartek podczas posiedzenia gabinetu w Białym Domu, że rozmieszczenie sił ma na celu "zapewnienie wszelkich opcji do zawarcia umowy" z Iranem.
- (Irańczycy) nie powinni dążyć do uzyskania potencjału nuklearnego, a my jesteśmy gotowi spełnić wszystkie oczekiwania prezydenta wobec Ministerstwa Wojny - powiedział.
Trump ostrzega Iran i grozi kolejnym atakiem. "Czas ucieka"
W środę prezydent Trump ostrzegł Iran, że "czas ucieka" na zawarcie układu w sprawie irańskiego programu jądrowego.
"Ogromna armada zmierza w stronę Iranu. Porusza się szybko, z wielką siłą, entuzjazmem i determinacją. To większa flota, dowodzona przez wspaniały lotniskowiec Abraham Lincoln, niż ta wysłana do Wenezueli. Podobnie jak w przypadku Wenezueli, jest gotowa, chętna i zdolna do szybkiego wypełnienia swojej misji, w razie potrzeby z szybkością i przemocą" - napisał Trump na platformie społecznościowej Truth Social.
"Miejmy nadzieję, że Iran szybko 'zasiądzie do stołu' i wynegocjuje uczciwe i sprawiedliwe porozumienie - BRAK BRONI JĄDROWEJ - korzystne dla wszystkich stron" - dodał. Zagroził, że nowy atak będzie "o wiele gorszy", niż bombardowanie instalacji jądrowych Iranu z czerwca 2026 roku.
Iran odpowiada manewrami. Ćwiczenia z ostrą amunicją w Ormuz
W czwartek państwowa irańska telewizja Press TV poinformowała, że marynarka wojenna irańskiego korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej przeprowadzi 1 i 2 lutego ćwiczenia z ostrą amunicją w Cieśninie Ormuz.
W środę doradca rządzącego Iranem ajatollaha Alego Chameneia oświadczył, że Iran uzna jakiekolwiek działania wojskowe Stanów Zjednoczonych przeciwko sobie za początek wojny, a w odwecie uderzy w USA, Izrael i wszystkich wspierających agresję.