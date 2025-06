Szef NATO wprost o Iranie. "Nie można do tego dopuścić"

- Nie można dopuścić do tego, by Iran wszedł w posiadanie broni jądrowej - przekonywał podczas konferencji prasowej w Hadze Mark Rutte. Sekretarz generalny NATO przypomniał, że kraje sojuszu wielokrotnie apelowały do Teheranu w tej kwestii. Jego zdaniem Amerykanie nie złamali prawa międzynarodowego, atakując cele w Iranie. Rutte wskazał też, że "Ukraina jest na nieodwracalnej drodze do NATO".