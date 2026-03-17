W skrócie Izraelskie media podały, że przeprowadzono atak na szefa Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu, Alego Laridżaniego, ale nie wiadomo, czy został on zabity lub ranny.

Iran nie odniósł się dotąd do tych doniesień, a Reuters nie potwierdził informacji o śmierci Laridżaniego.

Media izraelskie informują, że celem nocnych ataków był także Gholamreza Soleimani, dowódca organizacji Basidż i oficer Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Informację o rzekomej śmierci Laridżaniego przekazał minister obrony Izraela Israel Kac. Jak zaznaczył Reuters, nie ma jednak żadnego potwierdzenia ze strony Iranu.

Według przekazu izraelskich mediów, IDF sprawdza, czy Ali Laridżani zginął lub został ranny w nocnym ataku. To jeden z najbardziej prominentnych polityków Iranu - były negocjator nuklearny i bliski współpracownik najwyższego przywódcy Iranu

Teheran nie odniósł się dotąd do tych doniesień.

Izraelskie media informują o ataku na Alego Laridżaniego

W przypadku potwierdzenia jego śmierci byłby to najwyższy rangą przedstawiciel władz Iranu zabity od początku konfliktu po najwyższym przywódcy ajatollahu Alim Chameneim, który zginął pierwszego dnia wojny, 28 lutego.

Laridżani był ostatnio widziany w piątek w Teheranie podczas obchodów Dnia Al-Kuds (dzień protestów przeciwko Izraelowi obchodzony od czasu rewolucji w 1979 roku).

Tego samego dnia Stany Zjednoczone wyznaczyły nagrodę do 10 mln dolarów za informacje na temat wysokich rangą przedstawicieli irańskich struktur wojskowych i wywiadowczych, w tym Laridżaniego. Znalazł się on na liście 10 osób powiązanych z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej.

Izraelskie media informują również, że celem nocnych uderzeń był Gholamreza Soleimani, dowódca organizacji paramilitarnej Basidż i starszy rangą oficer w Korpusie Strażników Rewolucji Islamskiej.

Źródło: Reuters

