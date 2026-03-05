W skrócie Sześć osób zostało rannych przez szczątki drona w strefie przemysłowej Abu Zabi, podczas gdy Dubaj, Doha i Manama zostały zaatakowane rakietami.

Szczątki drona raniły sześć osób w strefie przemysłowej Abu Zabi. Ponadto Dubaj, Doha i Manama zostały zaatakowane rakietami.

Od czasu rozpoczęcia irańskiego odwetu w sobotę w Zatoce Perskiej zginęło co najmniej 13 osób, w tym siedmiu cywilów. Waszyngton poinformował, że zginęło sześciu amerykańskich żołnierzy, w tym czterech w samym Kuwejcie.

Jak przekazali oficjele stolicy ZEA, ranni w wyniku czwartkowego uderzenia to obywatele Pakistanu i Nepalu.

W Dosze dziennikarze AFP zauważyli unoszące się kłęby dymu i donosili o głośnych wybuchach w całym mieście. Wówczas Ministerstwo Obrony Kataru poinformowało, że jego wojsko pracuje nad przechwyceniem nadlatującego pocisku.

Wcześniej władze Kataru poinformowały o ewakuacji mieszkańców przebywających w pobliżu ambasady USA w Dosze. Mieszkańcy Dubaju i Manamy donosili o eksplozjach.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Burzliwa dyskusja Kataru i Iranu

Kilka godzin wcześniej doszło do burzliwej rozmowy między szefem irańskiego MSZ Abbasem Aragczim a premierem Kataru szejkiem Mohammedem bin Abdulrahmanem Al Thanim. Agencja AFP opisała, że szef katarskiego rządu skrytykował irańskiego ministra za przeprowadzanie ataków na Katar.

Al Thani oskarżył Iran o dążenie do "krzywdzenia swoich sąsiadów i wciągnięcia ich w wojnę, która nie jest ich własnością" - czytamy w oświadczeniu katarskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, cytowanym przez agencję AFP.

Także w czwartek w sąsiedniej Arabii Saudyjskiej urzędnicy informowali, że przechwycono trzy rakiety oraz kilka dronów. "Trzy pociski manewrujące zostały przechwycone i zniszczone poza miastem Al-Kharj" - podało saudyjskie Ministerstwo Obrony na X.

W innym miejscu na jednym z tankowców doszło do "dużej eksplozji" na wodach u wybrzeży Kuwejtu, powodując wyciek ropy - poinformowała Brytyjska Agencja ds. Operacji Handlu Morskiego (UKMTO).

