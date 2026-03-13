Syreny w bazie NATO, polscy żołnierze w schronach. Nowe informacje z MON

W skrócie Polscy żołnierze w bazie Incirlik na terenie Turcji musieli na kilkadziesiąt minut schronić się w bunkrach po wystrzeleniu przez Iran pocisku balistycznego w kierunku Turcji.

Syreny alarmowe rozległy się w bazie NATO i w pobliskim mieście Adana około godziny 3.25 czasu lokalnego, a w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania pokazujące obiekt na niebie.

Polski Kontyngent Wojskowy działa w bazie Incirlik od 2021 roku, a jego misja została przedłużona do co najmniej 30 czerwca 2026 roku.

Podczas piątkowego briefingu minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz został zapytany o sytuację polskiego kontyngentu w Turcji oraz zastosowane środki bezpieczeństwa.

Jak przekazał wicepremier, polscy żołnierze stacjonujący w bazie Incirlik Air Base po wystrzeleniu przez Iran pocisku balistycznego w kierunku Turcji musieli na pewien czas schronić się w bunkrach.

- Polscy żołnierze w bazie Incirlik po wystrzeleniu przez Iran pocisku balistycznego w kierunku Turcji kilkadziesiąt minut przebywali w schronie - powiedział minister.

Szef MON podkreślił, że sytuacja była monitorowana, a procedury bezpieczeństwa zadziałały zgodnie z planem.

- Wszystkie procedury bezpieczeństwa są wdrożone na najwyższym poziomie - zapewnił.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył również, że był to już trzeci przypadek wystrzelenia przez Iran pocisku balistycznego w kierunku Turcji będącej sojusznikiem Polski w ramach NATO.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Nocny alarm w bazie NATO

Według doniesień tureckich mediów syreny alarmowe zawyły około godz. 3.25 czasu lokalnego (1.25 w Polsce). Alarm miał trwać około pięciu minut. Hałas obudził także mieszkańców pobliskiego miasta Adana położonego około 10 kilometrów od bazy.

Jak podaje turecki portal Ekonomim, w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania wykonane telefonami komórkowymi, na których widać obiekt przecinający nocne niebo. Może to sugerować, że był to pocisk zmierzający w kierunku bazy lotniczej.

Według lokalnych mediów w całym mieście przez dłuższy czas słychać było również syreny straży pożarnej i służb bezpieczeństwa.

Polscy żołnierze w Turcji. Baza o strategicznym znaczeniu

W bazie Incirlik Air Base stacjonują przede wszystkim siły tureckie, a także kontyngenty państw NATO, w tym z USA, Polski i Hiszpanii.

Polski Kontyngent Wojskowy działa w Turcji od 2021 roku. Jego obecność ma związek z napiętą sytuacją bezpieczeństwa w regionie oraz trwającą od 2011 roku wojną domową w Syrii, szczególnie w rejonie pogranicza syryjsko-tureckiego.

Polska misja została niedawno przedłużona i ma potrwać co najmniej do 30 czerwca 2026 roku. Rotacja żołnierzy odbywa się co pół roku.

W ostatnich dniach napięcie w regionie dodatkowo wzrosło. W poniedziałek Stany Zjednoczone zamknęły swój konsulat generalny w Adanie i wezwały obywateli amerykańskich do opuszczenia regionu.

Amerykańskie wojska stacjonują również w bazie w Kurecik w środkowej Turcji, gdzie we wtorek rozmieszczono system obrony przeciwrakietowej MIM-104 Patriot.

