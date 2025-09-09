Bliski Wschód
Sypią się gromy po ataku Izraela. Biały Dom zdradza nowe szczegóły

Krzysztof Ryncarz

Stany Zjednoczone wiedziały wcześniej o planowanym przez Izrael ataku na przywódców Hamasu w Katarze - przekazał jeden z amerykańskich urzędników, cytowany przez AFP. Atak potępili sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz wiele państw, które stwierdziły, że był on "naruszeniem prawa międzynarodowego".

  • Stany Zjednoczone zostały wcześniej poinformowane o izraelskim planie ataku na przywódców Hamasu w Katarze.
  • Atak został potępiony przez ONZ. Głos zabrał również papież Leon XIV.
  • Arabia Saudyjska, Turcja, Egipt i Iran solidarnie wsparły Katar i potępiły izraelskie działania.
- Poznajemy szczegóły izraelskiego ataku na Katar - kraj, który odgrywa bardzo pozytywną rolę w działaniach na rzecz zawieszenia broni i uwolnienia wszystkich zakładników - stwierdził sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

- Potępiam to rażące naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej Kataru - dodał sekretarz generalny ONZ.

    Izraelski atak skomentował również Papież Leon XIV. - Napływają do nas bardzo poważne wiadomości. Izrael zaatakował przywódców Hamasu w Katarze. Cała ta sytuacja jest bardzo poważna - stwierdził.

    Państwa arabskie potępiają izraelski atak. "Terrorystyczna polityka"

    Władze Kataru potwierdziły izraelski atak, który nazwały "tchórzliwym". Jak dodały, Izrael uderzył w domy mieszkalne należące do przywódców Hamasu.

    Do ataku odniósł się również premier i książę koronny Arabii Saudyjskiej Muhammad ibn Salman, który odbył rozmowę telefoniczną z emirem Kataru. "Jego wysokość książę koronny zapewnia o solidarności z Katarem i potępia rażący atak Izraela na Katar, który jest działaniem przestępczym i jawnym złamaniem norm prawa międzynarodowego" - brzmi oświadczenie.

    Swoją solidarność z Katarem wyraziła również Turcja. "Uderzenie w delegację negocjacyjną Hamasu podczas rozmów nad zawieszeniem broni pokazuje, że Izrael nie ma zamiaru osiągnąć pokoju, lecz raczej kontynuować wojnę. Ta sytuacja to jawny dowód, że Izrael przyjął ekspansjonistyczną i terrorystyczną politykę jako państwo" - napisało tureckie MSZ.

    W podobnym tonie wypowiedziały się również władze Egiptu, które potępiły atak oraz określiły go jako "groźny precedens" i działanie "podważające wysiłki mające na celu deeskalację napięć w regionie". Działanie Izraela potępił również Iran.

    Premier Izraela we wtorek wieczorem ocenił, że "znaczna część świata, szczególnie demokratyczne kraje zapomniały o ataku Hamasu w październiku 2023 roku". - Ja nie zapominam, Izrael nie zapomni - mówił.

    Oświadczenie Netanjahu pojawiło się krótko po tym, jak działania Izraela potępiła m.in. Wielka Brytania.

    Izraelski atak w Katarze. Celem przywódcy Hamasu

    Izrael zaatakował cele w Katarze we wtorek po południu. W stolicy kraju - Dosze słychać było kilka eksplozji. Atak był wymierzony w domy przywódców Hamasu. Izraelskie władze wzięły pełną odpowiedzialność za akcję.

    Jak przekazał jeden z członków Hamasu, cytowany przez telewizję Al-Jazeera, przywódcy palestyńskiej organizacji przeżyli izraelskie ataki. Zginął natomiast syn lidera Hamasu Chalila al-Hajja.

    Premier Izraela Binjamin Netanjahu i minister obrony Israel Kac poinformowali, że uderzenie było odwetem za zamach terrorystyczny, do którego doszło w poniedziałek w Jerozolimie. Dwóch członków Hamasu otworzyło ogień do pasażerów jednego z autobusów miejskich, zabijając sześć osób i raniąc ponad 20.

    Źródła: Reuters, AFP

