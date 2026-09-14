W skrócie W rejonie Rijadu i Medyny doszło do ataków dronami na infrastrukturę, a ropociąg został zamknięty w ramach działań prewencyjnych.

Zamknięcie ropociągu grozi pogłębieniem światowego niedoboru ropy i szybkim wyczerpaniem zapasów na eksport, jeśli nie zostanie szybko przywrócony do działania.

Arabia Saudyjska zanotowała spadek wydobycia, a zamknięty ropociąg Wschód-Zachód był alternatywą dla transportu przez zablokowaną cieśninę Ormuz.

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Do ataków na infrastrukturę doszło w czwartek w rejonie Rijadu i Medyny w środkowej części kraju. Saudyjskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało, że drony zostały wystrzelone z terytorium Iraku, jednak na prośbę irackich władz nie podjęto działań odwetowych. Media przypominają, że w Iraku działa kilka wspieranych przez Iran szyickich ugrupowań.

Ropociąg, jak przekazał przedstawiciel saudyjskiego ministerstwa energii, został zamknięty w ramach działań prewencyjnych. Dodał także, że w atakach rannych zostało kilka osób.

W niedzielę wieczorem opublikowane zostały zdjęcia satelitarne wykonane przez firmę Vantor, która specjalizuje się w fotografii satelitarnej Ziemi. Przedstawiają one kompleks przemysłowy zarówno przed, jak i po ataku na infrastrukturę.

Zdjęcie satelitarne ropociągu Wschód-Zachód przed atakami na infrastrukturę z 10 września Maxar Getty Images

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Zamknięcie ropociągu może pogłębić globalny niedobór ropy, który już wcześniej zwiększył ceny paliw na świecie i napędził inflację. Agencja Reutersa informuje, że jeśli Arabia Saudyjska nie uruchomi prowadzącego do Morza Czerwonego ropociągu, wyczerpią się jej zapasy na eksport i dojdzie do utraty nawet czterech proc. światowych dostaw.

Źródła, z którymi rozmawiała agencja, podawały także różne szacunki powrotu do działania infrastruktury. Jedno z nich wskazywało, że naprawy mogą potrwać od pięciu do sześciu tygodni. Inne wskazywało natomiast, że usunięcie awarii może nastąpić szybciej, a tłoczenie ropy mogłoby zostać wznowione jeszcze podczas prac naprawczych.

Zdjęcia satelitarne ropociągu Wschód-Zachód wykonane po atakach na infrastrukturę z 10 września Maxar Getty Images

Ropociąg Wschód-Zachód przesyłał ok. czterech milionów baryłek ropy dziennie do portów położonych nad Morzem Czerwonym. W przypadku, gdy ropociąg jest wyłączony z użytku, zapasy wystarczą na utrzymanie eksportu jedynie przez pięć do siedmiu dni. Agencja Reutersa ostrzega jednak, że magazyny w portach nie są pełne.

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Przed wybuchem wojny Bliski Wschód dostarczał około 22 mln baryłek ropy dziennie. Według źródeł branżowych wielkość transportu przez cieśninę Ormuz spadła do poziomu zaledwie 6-9 mln baryłek dziennie.

W zeszłym tygodniu Arabia Saudyjska przekazała OPEC informację, że w sierpniu jej wydobycie ropy spadło do 6,2 mln baryłek dziennie, podczas gdy w lutym - przed rozpoczęciem wojny - wynosiło 10,9 mln baryłek dziennie.

Zamknięty ropociąg przecina Arabię Saudyjską ze wschodu na zachód i w ostatnich miesiącach stał się alternatywą dla Rijadu w związku z irańską blokadą cieśniny Ormuz. Tym szlakiem państwowy koncern naftowy Aramco przesyłał ostatnio znacznie zwiększony wolumen ropy do portów nad Morzem Czerwonym.



