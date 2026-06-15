W skrócie Światowi przywódcy wyrazili uznanie dla USA i Iranu za osiągnięcie porozumienia dotyczącego wojny na Bliskim Wschodzie, podkreślając potrzebę wolności żeglugi w cieśninie Ormuz i zapobieżenia rozwojowi broni jądrowej przez Iran.

Stany Zjednoczone i Iran osiągnęły wstępne porozumienie pokojowe przewidujące zawieszenie działań wojennych, odblokowanie cieśniny Ormuz i podpisanie umowy w Szwajcarii, czemu towarzyszą pozytywne reakcje polityków i organizacji międzynarodowych.

Wzrost cen ropy naftowej oraz zabiegi dyplomatyczne Pakistanu jako mediatora zostały odnotowane w kontekście tego porozumienia, które dotyczy również sytuacji w Libanie i spornych kwestii nuklearnych.

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W niedzielny wieczór prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Waszyngton i Teheran zawarły wstępne porozumienie pokojowe dotyczące wojny na Bliskim Wschodzie. "Umowa z Islamską Republiką Iranu została zawarta. Gratulacje dla wszystkich!" - napisał amerykański przywódca. Do jej podpisania ma dojść w piątek w Szwajcarii.

Niedługo po ogłoszeniu wyczekiwanej decyzji o rozejmie w Iranie, nastąpiła fala komentarzy ekspertów i polityków z całego świata, którzy entuzjastycznie zareagowali na wieść o zakończeniu trwającego ponad trzy miesiące konfliktu zbrojnego.

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Jako jeden z pierwszych polityków gratulacje w związku z rozejmem na Bliskim Wschodzie złożył prezydent Francji Emmanuel Macron. "Z zadowoleniem przyjmuję porozumienie osiągnięte między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, będące wynikiem wysiłków dyplomatycznych, w które zaangażowało się wielu partnerów. Wzywam do jego szybkiego i pełnego wdrożenia przez wszystkie strony konfliktu" - napisał w mediach społecznościowych.

"To niezwykle ważny krok w stronę zakończenia wojny, przywrócenia stabilności w regionie i ponownego otwarcia cieśniny Ormuz" - przekazał natomiast premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. "Jesteśmy przekonani, że w cieśninie Ormuz należy przywrócić bezpłatną wolność żeglugi… Iran nigdy nie może posiadać broni jądrowej" - dodał.

We wspólnym oświadczeniu przywódców Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Niemiec czytamy, że kraje te są gotowe "współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, Iranem i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej" w celu jak najszybszego ustalenia warunków pokoju w Zatoce.

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Zadowolenie z powodu zawarcia wstępnego porozumienia wyraził również m.in. rzecznik sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, który stwierdził, że "stanowi to kluczowy krok" w drodze dalszych negocjacji.

Z kolei premier Australii Anthony Albanese apelował o całkowitą deeskalację konfliktu między Waszyngtonem i Teheranem.

"Australia od dawna apeluje o deeskalację i zakończenie konfliktu, w tym tego w Libanie. Jak już powiedzieliśmy, im dłużej trwa ta wojna, tym większe będą jej skutki. Dalsza powściągliwość i konstruktywne zaangażowanie będą niezbędne, aby zapobiec dalszej eskalacji i zapewnić trwałe porozumienie" - ocenił polityk.

Premier Japonii Sanae Takaichi podkreśliła natomiast, jak ważne jest zapewnienie w cieśninie Ormuz "swobodnej i bezpiecznej żeglugi". Wyraziła również głęboką nadzieję, że "ostateczne porozumienie w sprawie irańskiego programu nuklearnego i innych kwestii zostanie osiągnięte jak najszybciej".

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Stany Zjednoczone i Islamska Republika Iranu osiągnęły w niedzielę wieczorem zapowiadane od kilku dni wstępne porozumienie ws. wojny na Bliskim Wschodzie.

Zakłada ono wstrzymanie działań wojennych na wszystkich frontach, w tym w Libanie, oraz odblokowanie cieśniny Ormuz. Nie ujawniono jednak zbyt wielu szczegółów dotyczących irańskiego programu nuklearnego, który był w ostatnich miesiącach przedmiotem sporu między krajami.

Władze USA i Pakistanu, który pełnił w negocjacjach pokojowych funkcję mediatora, ogłosiły, że umowa między Waszyngtonem a Teheranem zostanie podpisana w piątek w Szwajcarii. Decyzja ta pozytywnie wpłynęła na ceny ropy naftowej, które osiągnęły rekordową wartość w związku z konfliktem w Zatoce.

Jak donosi New York Times, prezydent USA Donald Trump pozostaje czujny w kwestii dotrzymania przez Iran warunków porozumienia. Amerykański przywódca miał przekazać Teheranowi, że jeśli ten naruszy podpisaną umowę, Stany Zjednoczone wznowią ataki w regionie.

Zdaniem polityka blokada morska wprowadzona na Iran była jednym z głównych powodów, dla których władze tego kraju zdecydowały się zawrzeć porozumienie. Trump nazwał ją "silniejszą od ostrzałów".

Źródło: Reuters, CNN, New York Times





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