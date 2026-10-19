W skrócie Iran publicznie zapowiada gotowość do nowej fazy konfliktu, wskazując na przygotowanie broni i potencjalne cele poza regionem. Ale jego celem ma być odstraszenie USA przed eskalacją.

USA rozważają nowe scenariusze ataku, w tym użycie MOAB, podczas gdy Iran sugeruje możliwość przeprowadzenia uderzeń prewencyjnych na cele amerykańskie w Europie.

Teheran inwestuje w rozwój technologii dronowych i pocisków manewrujących, a państwa regionu deklarują lepsze przygotowanie do ewentualnej eskalacji niż w lutym.

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W ostatnim czasie w mediach pojawiło się kilka analiz, z których wynika, że USA mogą wznowić ataki na Iran po wyborach połówkowych. CNN opisuje, że Teheran próbuje odwieść od tego Amerykanów - śle sygnały, że na poważnie szykują się do kolejnej rundy wojny i publicznie głoszą nowe groźby - pod adresem Waszyngtonu, ale i jego sojuszników.

Liczba konfrontacyjnych komunikatów w ostatnim miesiącu wzrosła i dotyczy zapasów broni gotowej do użycia, a także celów poza regionem, które Teheran gotów byłby atakować. CNN wylicza m.in. ataki na regionalne obiekty naftowe i gazowe, niszczenie podmorskich kabli czy uderzenia w centra danych AI

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- Świat będzie zdumiony - mówił niedawno rzecznik irańskiej Gwardii Rewolucyjnej Hossein Mohebbi. - Mamy nowe cele, które nie były jeszcze atakowane - dodał.

Konflikt utknął w martwym punkcie - USA uważają, że zadały wrogowi dotkliwe ciosy, z kolei Iran ogłasza sukces, bo jest zdolny oprzeć się Amerykanom i przetrwać. Utrudniając żeglugę przez cieśninę Ormuz czy atakując sojuszników Waszyngtonu w regionie - Przygotowaliśmy się na długotrwałą wojnę - mówi Mohebbi. A świat ponosi koszty, przede wszystkim te energetyczne.

Na eskalujący konflikt szykują się też zwykli mieszkańcy, którzy żyją w niepewnych warunkach reżimu. - Każdego dnia i każdej nocy czekamy, kiedy znów zaczną bombardować - mówi CNN 70-letnia mieszkanka Teheranu. Irańczycy są pewni, że wkrótce dojdzie do eskalacji. - Wszyscy tylko o tym mówią - słychać wśród ludzi.

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Różne opcje względem Iranu rozpatruje też Biały Dom. W ostatnich tygodniach doszło do kilku spotkań. Choć publicznie raczej nie ma mowy o atakach przed wyborami 3 listopada, decyzja ta może ulec zmianie - mówią CNN nieoficjalnie amerykańscy doradcy.

Urzędnicy USA wskazują anonimowo, że opracowano nowe plany uderzeń, również uwględniające użycie MOAB, tak zwanej "matki wszystkich bomb"., otwiera się w nowym oknie

Ze strony Iranu płynie przekaz, że ten może nie czekać na atak wroga, a przeprowadzić uderzenia prewencyjne. Farzin Adimi z think tanku The Washington Institute ocenił, że ośmielony Teheran mógłby swoimi nowymi pociskami dalekiego zasięgu zaatakować też amerykańskie cele w Europie. Wymienia tutaj siły USA stacjonujące w Anglii czy Ramstein w Niemczech. Najprawdopodobniej tę opcję Iran zachowałby na wypadek bezprecedensowego zaostrzenia konfliktu.

CNN przypomina, że w ostatnim czasie bombowce USA wróciły z Wielkiej Brytanii do macierzystych baz w związku z nieokreślonym zagrożeniem. Głośno było o akcji wokół RAF Fairford i zatrzymaniach pod zarzutem przygotowania ataku.

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Iran może stawiać też na rozwój technologii dronowych oraz rozbudowywać tę dotyczącą pocisków manewrujących, by lepiej zwodzić systemy satelitarne i obserwacyjne.

- Teheran chce dać jasny sygnał, że kolejna odsłona wojny będzie toczyć się na znacznie szerszym polu bitwy - ocenia Ali Vaez, zastępca dyrektora programu ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w International Crisis Group.

Vaez zwraca też uwagę na niebezpieczeństwo - ruchy, które Iran uzna za odstraszające i prewencyjne, USA potraktować mogą jako prowokację. A następnie eskalować, czego Teheran ma nadzieję uniknąć.

Zaostrzenia wojny uniknąć chcą też inne państwa regionu, choć podkreślają, że są na nią przygotowane lepiej niż w lutym. - Nie chcemy wojny, ale jeśli ona wybuchnie, będziemy gotowi stawić czoła każdemu zagrożeniu lepiej niż 28 lutego - powiedział przewodniczący Komisji Obrony, Spraw Wewnętrznych i Zagranicznych Federalnej Rady Narodowej ZEA Ali Al-Nuaimi.

Źródło: CNN



