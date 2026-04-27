Superjacht z Rosji przepłynął cieśninę Ormuz. Oligarcha będzie zadowolony
Luksusowy jacht "Nord" przepłynął przez blokowaną przez Iran cieśninę Ormuz - wynika z danych na temat ruchu morskiego. Jednostka należy do żony Aleksieja Mordaszowa, rosyjskiego oligarchy pozostającego w zażyłych relacjach z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Przedsiębiorca został objęty zarówno amerykańskimi, jak i europejskimi sankcjami.
W skrócie
- Jacht "Nord" należący do firmy żony Aleksieja Mordaszowa przepłynął przez blokowaną przez Iran cieśninę Ormuz.
- Aleksiej Mordaszow, powiązany z Władimirem Putinem rosyjski oligarcha, objęty jest sankcjami USA i UE.
- W ostatnich 24 godzinach cieśninę Ormuz, mimo blokady, pokonało co najmniej siedem statków.
"Nord", niemal 150-metrowy jacht o wartości ponad 500 milionów dolarów, wypłynął z Dubaju około godziny 16 w piątek polskiego czasu, w sobotę znalazł się w cieśninie Ormuz i w niedzielę rano dotarł do położonego nad morzem Arabskim Maskatu, największego miasta Omanu.
Nie wiadomo, w jaki sposób jednostce udało się ominąć blokadę nałożoną na kluczowy dla tranzytu ropy naftowej szlak wody przez Iran.
Aleksiej Mordaszow, rosyjski oligarcha pozostający w bliskich relacjach z Władimirem Putinem, jest objęty sankcjami zarówno przez Stany Zjednoczone, jak i Unię Europejską. Przedsiębiorca nie jest oficjalnym właścicielem statku - ten jest zarejestrowany na firmę, która należy do jego żony.
Rosja i Iran pozostają w bliskich relacjach dyplomatycznych - w poniedziałek w Petersburgu irański minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi spotkał się z Władimirem Putinem, aby porozmawiać o sytuacji na Bliskim Wschodzie - w tym w cieśninie Ormuz.
"Nord" to niejedyny statek, któremu udało się pokonać ten szlak wodny. Mimo irańskiej blokady samej cieśniny Ormuz i ograniczeniom, które w odpowiedzi Amerykanie nałożyli na porty Iranu, każdego dnia przesmyk pokonuje średnio kilka jednostek.
W poniedziałek zrobiło to co najmniej siedem statków, głównie masowców. Stanowi to zaledwie ułamek liczby jednostek, które pokonywały ten szlak przed wybuchem wojny - było ich ok. 130 dziennie. Z kolei według analizy satelitarnej TankerTrackers.com, w piątek około 4 mln baryłek irańskiej ropy przepłynęło przez amerykańską blokadę.
Źródło: Reuters